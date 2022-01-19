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世界日報 2022喜迎虎歲嘉年華園遊會

【洛杉磯訊】
6呎高的卡通立牌，供民眾合照留念。
6呎高的卡通立牌，供民眾合照留念。

世界日報「2022喜迎虎歲嘉年華」活動，本周六、日（1月22日及23日）上年10時至下年6時，在羅蘭岡四季廣場（Seasons Place）舉行，兩天的活動都有來就送洗手液或防護面罩，還有免費燈謎送獎，免費寫春聯，贈送幸運中國結等，歡迎民眾參加。免費入場，免費停車。

在這項新春園遊會中，特由本報的美術設計陳靖、繪製了一個6呎高4呎寬、象徵虎年行大運的卡通立牌（見圖），豎立在福虎生豐打卡區，民眾可和它合照留念。

現場並設有民俗專區，有寫春聯（兩天下午2時至4時）、中國結（屬虎民眾憑ID贈送一個中國結，共100個，每天送50名，送完即止）、何念丹畫虎現場示範、易經大師虎年運勢分析等。

現場還有親子遊樂區，有提燈籠、選福袋、玩遊戲、許願樹、生活百科、五福臨門等。各式攤位內容有迎春花、果樹、菜苗、雪糕、面膜、峰蜜、美妝、按摩椅、居家服、衣帽、鞋、流行服飾、南北雜貨、食品、家電日用品、社會服務、生活百科、金融理財、及如何申請免費平板電腦等五花八門。

現場搭設了舞台，在每段精彩節目後均有燈謎送奬活動，節目包括饒華華藝歌舞、花哥舞龍、陳和霞唱歌、李秉信時間、元極舞、精武堂功夫舞、爾灣青少年舞師團。Jenny吳跳舞、陳和霞模特兒秀、Shsbana肚皮舞、俏佳人、桃李爭春PK等等。

贊助這項活動的單位有：國泰銀行、紐約人壽、美國味全食品、 皇佳商業銀行、 七星支付 、Well Care保健、華埠服務中心。

舉辦「2022喜迎虎歲嘉年華」活動的地點在羅蘭岡四季廣場，地址在18558 Gale Ave City of Industry CA 91748。

羅蘭岡 華埠 親子

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