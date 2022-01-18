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Omicron是最後變種？佛奇：不會完全消失 改地區性流行

CVS等藥房 疫情人員短缺 少數店暫關閉

【洛杉磯訊】

美國主要藥店被迫調整營業時間，以應對最近因全國冠狀病毒病例激增、而造成的人員短缺。

CVS 表示，由於「勞動力短缺影響了幾乎所有行業和公司」，全國少數商店將在周末的一天或兩天暫時關閉。該公司沒有具體說明受影響的商店數量或它們所在的位置。但是CVS 指出，「根據人員配備情況，情況仍然不穩定」。其絕大多數商店仍在周末正常營業。

競爭對手Walgreens也面臨相似情況。由 omicron 變體驅動的病例激增，迫使該公司調整營業時間或暫時關閉有限數量的商店。然而，這家總部位於伊利諾伊州的公司表示，其絕大多數商店仍在正常營業時間營業。

該公司在一份聲明中表示：「最新的 COVID-19 激增在短期內給多個行業帶來了巨大壓力，並推動了對服務和產品的需求，這是前所未有的。我們正在與我們的社區一起經歷這一切，並繼續致力於提供克服這一激增所需的支持。」

藥店通常在每年的這個時候忙於注射流感疫苗和其他疫苗，但現在藥劑師正在發放越來越多的 COVID-19 疫苗、並進行冠狀病毒測試，因為這種高度傳染性的變體在大流行兩年後顛覆了每個行業。（劉柏江譯）

流感疫苗 伊州

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