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美威律師 專精災難性傷害/車禍/人體傷害案件

【洛杉磯訊】

美威律師事務所由法學博士James W. Vititoe帶領專業律師團隊出庭辦案，他也是著名出庭律師，30多年經驗，專精非正常死亡和個人案件，大腦和脊髓災難性傷害案件，車禍，人體傷害訴訟，賠償額度高達64%，車禍客人有免費安排拖車，租車到醫院等服務，不獲賠償不收費。成功案例最高賠償額超過10億美元。

治安越來越亂，也讓車禍變得越來越多，很多都是大型車禍。律師提醒，遇到車禍，首先不要驚慌，打電話報警，保護現場，等待警察到來，安全的情況下最好不要移動雙方的車辆。安全的情況下現場拍照取證，請肇事車主提供ID，汽車保險等信息，如有目擊證人更佳。

美威律師事務所表示，該所於1996年控告PG & E公司獲取全美最高的 3億美元賠償案件。2000年被拍為電影「永不妥協Erin Brockvich」，由國際著名影星茱莉亞羅勃茲主演， 並獲奧斯卡獎。2009年主理大峽谷上海旅行團巴士翻車案件， 贏得1,000萬美元以上的賠償。該律師團隊會為客戶爭取最高權益及賠償額。

美威律師承辦各種疑難案件，頭部意外受傷、大巴士、飛機空難、大卡車 意外、車禍、狗咬、摩托車、自行車受傷、跌倒、重大傷亡事 故、勞工受傷、離婚、破產、遺囑、生前信託、公司成立、民 事訴訟、商業訴訟、房地產訴訟、刑事犯罪、酒醉駕車DUI、 賣淫起訴。以及家庭暴力、H1技術移民、L1跨國公司經理移民、投 資移民50萬100萬、特殊人才綠卡、導演、演員、藝術家、運 動員、親屬移民、初高中生來美留學、B1商務、B2旅遊簽證 延期、轉學生F-1、申請工卡、庇護、一年以上申請結婚綠卡、單方申請移民被拒上訴等。

該事務所7天24小時全天候車禍中文諮詢專線626-926-3165，通國粵英語，服務橙縣、聖地牙哥、蒙市、羅蘭岡、亞凱迪亞等大洛杉磯地區。羅蘭岡地區電話 626-965-6342 ，地址 17700 Castleton St., Suite 388, City of Industry, CA 。更多詳情可參考世界日報電話簿封底廣告。

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