H Mart 農曆年限量賀嵗紅包亮相 1月21日起免費贈送

農曆新年前總是忙著打理許多大小事，H Mart為了讓你的生活更輕鬆便利，不論是辦年貨還是置辦家宴，H Mart希望都能滿足你的需求。

為迎接2022年虎年到來，並傳達H Mart超市對顧客的新春祝福，H Mart超市今年特別印製虎年賀歲紅包袋，於1月21日（週五）起開始贈送。

H Mart超市表示，2022年賀歲紅包一組三入，三種不同設計（見圖）別具匠心地畫上了小老虎、放煙花、舞獅、掛彩燈等新年傳統習俗的卡通圖案。紅包上的人物形象鮮活靈動，新年的歡騰氣氛躍然紙上，童趣的風格讓人歡喜。此外，今年紅包袋的封口採用插槽式圓口設計，展現濃厚的年節氣氛， 有生活圓滿之意，象徵了「完整」與「和樂」，傳遞「虎虎生威，新年開新局」的祝福。

H Mart集團為北美最大之亞洲食品零售連鎖超市集團， 從1982年在紐約皇后區 開設第一家店以來，目前已有超過90間分店。H Mart 被全國零售聯合會 (National Retail Federation) 排名為發展最快的零售商 之一 (排名第13) 。超市新聞 (Supermarket News) 將H Mart列為美國及加拿大 前50大的連鎖店之一。

H Mart超市藉此向各界賀歲拜年。賀歲紅包袋將配合H Mart各分店新春年貨活動，顧客在指定店鋪消費滿88无，結賬時即可免費獲贈一份3入。由於數量有限，送完爲止。客戶服務熱綫1-877-427-7386。