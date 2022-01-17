Covered California加州全保 開放註冊投保至1/31止

洛杉磯亞美公義促進中心顧問，協助民眾申請加州全保。

你和家人需要健康保險嗎？ Covered California加州 全保，開放註冊投保至1月31日截止。約有90%的加州全保投保人可獲得財務補助。

洛杉磯 亞美公義促進中心表示，能獲得多少金額的財務補助，取決於家庭收入、人口及居住地點。你可能只需支付低至每月0元的加州全保計劃費、或者符合資格加入白卡。若以加州全保的基準銀計劃為例，支付的健保 費用不會超過收入的8.5%。沒有健康保險的加州居民，可能在明年報稅時會面臨稅務罰金。

近半數符合加州全保經濟援助條件的居民，有機會用每月低至0美元的價格，通過加州全保購買凱撒醫療集團，Health Net， Oscar，藍盾等健保計劃。想知道你和家人有沒有資格獲得加州全保經濟援助，可去電「洛杉磯亞美公義促進中心 Asian Americans Advancing Justice - LA 」了解你的資格，並獲得免費申請協助。

近40年來，洛杉磯亞美公義促進中心一直為社區民眾、提供免費或低收費的法律諮詢訴訟、移民、反歧視和醫療保健等服務。該組織屬非營利社區服務組織，非政府機構或私人公司。他們努力確保所有加州人民，包括英語有限的人和移民，都能平等地獲得健康計劃和各種公共福利、資源。

洛杉磯亞美公義促進中心 有加州全保認證的申請顧問，他們用熟練的普通話、廣東話、越南語，韓語、英語等免費協助民眾申請加州全保。中文專線1- 800-520-2356，或訪問www.advancingjustice-la.org查詢。