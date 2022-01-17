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猜中神秘風味 Turkey Hill提供終身免費冰淇淋

【洛杉磯訊】

Turkey Hill將向正確猜對其即將推出神秘風味的人，免費贈送冰淇淋。這家總部位於賓州的冰淇淋製造商宣布，比賽將持續到 2022年3月14日星期一。

「認為你和你的家人能猜出我們的新神秘風味嗎？這是你考驗味蕾的機會」，Turkey Hill 在 日前的一條推文中寫道：「你必須在 3 月 14 日之前解決謎團。訪問 https://turkeyhill.com/mysteryflavor 進入，有機會贏得終身冰淇淋。」該公司正在擴大獲獎名單，將各種免費冰淇淋獎品送給獲獎者。

獲Turkey Hills的「終身」優惠大獎者最多持續 50 年，在此期間，獲勝者將每月獲得一個 48 盎司容器的冰淇淋。根據賓州蘭開斯特縣目前的建議零售價，如果獲勝者可以贖回整整 50 年，那將是高達1千8百磅的冰淇淋，總零售價值約為3千8百美元。

猜測者的其他獎品，還包括一年的10份免費冰淇淋優惠、六個月的 15 份免費冰淇淋優惠，和三個月的 30 份免費冰淇淋優惠。Turkey Hills營銷副總裁 Kriston Ohm說：「神秘風味的全部意義，在於用一種美味但神秘的新風味，讓我們的粉絲大吃一驚。」

如果參加比賽，可以掃描印在Turkey Hill限量版神秘風味容器上的二維碼，或直接訪問 TurkeyHill.com/MysteryFlavor。參賽者可以每天提交一個猜測以及他們的聯繫信息。在一天內使用其他電子郵件或郵寄地址提交多份申請，將取消資格。

參賽者必須年滿 18 歲，13至17 歲的參賽者在獲得父母或監護人許可的情況下，也可以參賽。神秘風味的競猜必須在3月14日美國東部標準時間 11:59:59 之前提交。（劉柏江譯）

賓州

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