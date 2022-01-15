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安卓第九代電視盒春節/冬奧特價$109

【羅斯密訊】

中華數碼新到安卓第九代電視盒，春節、冬奧期間特價109元。

電視盒有近千中國、台灣、歐美、日、韓電視直播。看同步新聞、觀看2022年冬季奧運實况比賽、有回看七天，海量中、外各國高清電影、連續劇、綜藝、和私密成人節目、中英文 YouTube。機盒內有卡拉OK應用免費點唱，如咪姑 愛唱、家庭KTV、K歌之王。所有節目無地區限制、無VIP和廣告。一次購買，永久使用無月費，是送禮佳品，外州可郵寄。

中華數碼也推出家庭KTV組合。 新推機型配有混音和雙高音質雙喇叭，有錄音功能，附帶兩支無線嘜，有藍牙功能和外接線含USB接口，可連接安卓電視盒、內有卡拉OK應用，每天更新歌曲，也可以連接手機或iPad的藍牙。選用成千上萬的免費歌曲，新歌天天更新，不需要充值。特價168元。只是安裝名牌卡拉OK的十分一的價錢，效果相差無幾。機器重約6磅。機器附帶充電池，在野外可使用4小時。

優惠期間，同時購買安卓電視盒和KTV組合，還可再減價 20元；但數量有限，售完為止。 實體店購物有保障，所有產品一年免費維修保固，參觀展示廳地址8736 Valley Blvd # A, Rosemead，聯繫電話626-382-9694。

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