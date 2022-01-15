日本富士高端醫療按摩椅 春節特價
日本富士高端醫療按摩椅DR. FUJI ，農曆春節期間除有高達60%以上折扣，可分60期分期付款，0 利息，0 頭款，十年保修三年免費之外，還有買一送二優惠。
在這項酬賓大特價活動中，按摩椅FJ-8500 (見圖） AI-4D原價19999元，特價8999元。分期60個月每月150元，加稅加運費。再送原價4997元富士魔鬼瘦身塑形減脂機、和價值1488元瘦身排毒桑拿房。
按摩椅FJ-8500豪華神士按摩椅具有：(1)按摩到位，深入筋脈肌肉，深層減壓放鬆；(2)市面上唯一一台AI-4D SLL軌道人體工程學原理，再加頸部腰部加壓按摩，是全球唯一脊柱神經骨科協會認證的醫療按摩椅；(3)超過100各強力氣囊，全身95%面積的揉壓氣壓按摩；(4)人體GPS定位定點探測，人橋拉筋，解除神經的壓迫症；(5)全自動24個程序，自我選擇高達724種手法；(6)啟動藍牙HiFi熱療手機充電，記憶程序及自我適應自我調節； (7)腿部揉壓波型擠壓，腿部腳滾可輪。(8)快速一健到位，7寸LED觸健控制器。
查詢可電626-241-6828 。 日本富士高端醫療按摩椅羅蘭岡旗艦店在1015 Nogales St. #113B，Rowland Hts。
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