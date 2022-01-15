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加州公共衛生部呼籲 今天就接種疫苗加強劑

【洛杉磯訊】

日前，加州衛生與公共服務部秘書Mark Ghaly博士、和加州公共衛生部主任及州衛生官員Tomás J. Aragón博士，就西部州科學安全審查工作組推薦，在接種初始針劑至少5個月後，將輝瑞COVID-19疫苗加強劑的接種資格、擴展到12至15歲人群，而發表聯合聲明。

聲明中說：「接種加強劑是保持你免疫力強健、保護自己及親人不因COVID-19住院或死亡的最佳途徑，其中就包括迅速蔓延的Omicron變種。今天，加強劑資格範圍已被推薦擴展到12歲及以上人群，並且輝瑞疫苗接種者在其初始針劑與加強劑之間、所需間隔已被縮短到五個月，加州人們應該行動起，來為自己和孩子接種加強劑。我們州有充足的疫苗供給，所以請不要再等待了，今天就接種加強劑。」

聲明中表示：儘管疫苗和加強劑仍然是加州人可以用來保護自己不受COVID-19侵害的最重要的工具，現在還不是放鬆警惕的時候。所有加州人，無論疫苗接種情況如何，都應當繼續落實基本安全舉措 ： 在室內佩戴與面部緊密貼合、並可以有效過濾的口罩 、當你被暴露於病毒中或出現症狀時接受檢測、改善室內通風並在生病時待在家中。

 聲明中還說：「 MyTurn.ca.gov目前正在更新中，以顯示被擴展的資格範圍。我們鼓勵父母和監護人們與自家青少年的保健服務提供者聯繫，以預約接種加強劑」。瞭解有關Omicron 變種株的最新情況，可訪問CDPH.ca.gov。或撥打833-422-4255或訪問當地縣公共衛生部門網站www.cdph.ca.gov，來查找COVID-19檢測站。

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