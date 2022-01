家用新冠病毒檢測 1/15將由保險公司買單

林大衛保險 表示,民眾受到Omicron 傳染以及對檢測 器史無前例的需求,大多數的供應商都無法提供足夠的家用檢測器,白宮 宣布於1月15日起,所有藥房,網路,供應商提供的家用新冠病毒檢測器,將由自己的健康保險公司買單。

林大衛說,每人每月可以購買八個檢測器,換句話說,四口之家可以免費使用32 個。

如果1月15日後保險公司沒有提供免費領取,或免費運送至家中,可以自行購買後保留收據,送交自己的保險公司申報退款。

時沒有任何保險的民眾,美國政府將會提供免費的新冠病毒測試器。目前政府已經開始進行運送,制定規則,及積極監督所有保險公司的作業流程。

更多細節及問答可以瀏覽以下政府提供的二個縺結:How to get your At-Home Over-The-Counter COVID-19 Test for Free CMS。或Biden-Harris Administration Requires Insurance Companies and Group Health Plans to Cover the Cost of At-Home COVID-19 Tests, Increasing Access to Free Tests HHS.gov。

