家用新冠病毒檢測 1/15將由保險公司買單

林大衛保險 表示，民眾受到Omicron 傳染以及對檢測 器史無前例的需求，大多數的供應商都無法提供足夠的家用檢測器，白宮 宣布於1月15日起，所有藥房，網路，供應商提供的家用新冠病毒檢測器，將由自己的健康保險公司買單。

林大衛說，每人每月可以購買八個檢測器，換句話說，四口之家可以免費使用32 個。

如果1月15日後保險公司沒有提供免費領取，或免費運送至家中，可以自行購買後保留收據，送交自己的保險公司申報退款。

時沒有任何保險的民眾，美國政府將會提供免費的新冠病毒測試器。目前政府已經開始進行運送，制定規則，及積極監督所有保險公司的作業流程。

更多細節及問答可以瀏覽以下政府提供的二個縺結：How to get your At-Home Over-The-Counter COVID-19 Test for Free CMS。或Biden-Harris Administration Requires Insurance Companies and Group Health Plans to Cover the Cost of At-Home COVID-19 Tests, Increasing Access to Free Tests HHS.gov。

林大衛保險擁有六家分公司、代理幾十家A級保險公司，專精汽車、房屋、商業、勞工保險及個人團體健康保險，電話1-800-778-8588，800-778-8588，或電郵 [email protected]，網址www.topcoinsurance.com。