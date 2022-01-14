勞斯萊斯和賓利銷量 2021年飆升

超豪華汽車 品牌勞斯萊斯（Rolls-Royce）和賓利（Bentley），在 2021 年的表現比大多數汽車品牌都好。儘管2021年受到該行業供應鏈 問題的困擾，這兩家汽車製造商都創下了該日曆年的全球銷售記錄。

據估計，勞斯萊斯交付了 5千586 輛汽車，比 2020 年增長了 49%，而賓利則增長了 31%，全年銷量為 14萬659 輛，而整體市場僅增長了 5.5%。

勞斯萊斯首席執行長Torsten Müller-Otvös 對媒體表示，強勁的表現部分是由於一些客戶對冠狀病毒大流行的反應。「很多人目睹了他們社區中的人們死於新冠病毒，這讓他們認為生命可能很短暫，最好活在現在，而不是推遲到以後。這也對勞斯萊斯的銷售有很大幫助」。

他的觀點與大眾旗下蘭博基尼（Lamborghini）北美首席執行長Andrea Baldi的觀點相呼應，後者也即將迎來創紀錄的一年。

勞斯萊斯在 2022 年第三季度之前已經售罄，其中許多是其 Coachbild 部門的一次性定制車輛，例如它去年披露的價值 1千萬美元的 Boat Tail。（劉柏江譯）