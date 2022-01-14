Sol Ma Ru韓國牛骨湯 可堂食及外賣外送服務

Sol Ma Ru 韓國牛骨湯店，提供正宗、豐富、美味的韓國靈魂美食。

Sol Ma Ru 韓國牛骨湯店，提供正宗、豐富、美味的韓國靈魂美食 。招牌韓國牛骨湯正宗韓國首爾口味，韓式牛排骨湯，韓國烤牛肉，韓式滷牛肉，炸豬排，炸水餃，韓國什錦拌菜都受食客喜愛。可堂食，外賣並外送服務。

喜歡韓國美食的人都喜歡牛骨湯，這道料理韓國人也稱之爲有誠意的料理，因爲需要花時間將牛骨的精華熬煮出來，以其乳白色和美味濃稠的味道而聞名。 富含蛋白質和鈣質，及有益健康的營養素。

很多年輕的食客到該店必點的料理就是韓式牛排骨湯，大塊的牛排，伴著牛肉的香氣，加上葱花，再喝口熱騰騰的湯，會有十足的滿足感。韓國人的吃法是將一碗飯全部倒進熱騰騰的牛排骨湯鍋内，配上喜歡的附贈小菜，一餐下來，全身氣血活絡，整個身體變得溫暖；尤其是在體力透支，感覺要感冒生病時喝上一碗更補。

該店的人氣料理還有，紅燒牛肉，牛膝骨湯，牛雜湯，醒酒湯，韓式水餃湯。 各種韓國烤肉， 泡菜炒飯等。

預約定位電話1-747-255-7446或上網 www.solmarula.com，地址3115 Foothill Blvd Ste O, La Crescenta-Montrose, CA 91214。