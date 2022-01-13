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肯德基 推出 Beyond Meat 植物性雞肉

【洛杉磯訊】

肯德基和 Beyond Meat 的新合作：植物性雞肉Beyond Fried Chicken，將於日前開始在全國的肯德基餐廳限時亮相。

Beyond Fried Chicken 將成為百勝旗下的肯德基、首個以植物為基礎的炸薯條套餐。它還包括一杯中等飲料和多種蜂蜜燒烤、牧場、蜂蜜芥末或肯德基蘸醬。此外，顧客可以按 6 件或 12 件單點訂購 Beyond Fried Chicken。

Beyond Fried Chicken 起價為 6.99 美元，需加稅，價格可能因地點而異。

肯德基於 2019 年 8 月在亞特蘭大測試了 Beyond Fried Chicken 的第一次迭代後，成為第一家向顧客介紹植物性雞肉的快餐店，結果證明取得了壓倒性的成功。測試商店在不到五個小時內就售罄了產品。在 2020 年期間，Beyond Fried Chicken 測試擴展到納什維爾、夏洛特和南加州的精選餐廳。

Beyond Meat 創始人和首席執行官伊桑布朗在一份聲明中說：「我們真的很高興能將它提供給全國的消費者。」肯德基美國總裁凱文霍克曼補充說：「第一天的任務很簡單，用植物製作舉世聞名的肯德基。現在兩年多後，我們可以說，任務完成了。」

肯德基並不是唯一一家致力於植物性肉類替代品的食品巨頭。11 月，麥當勞在德州歐文和卡羅爾頓的 8 家餐廳，限時測試了與 Beyond Meat 合作開發的 McPlant Burger；愛荷華州錫達福爾斯；路易斯安那州詹寧斯和查爾斯湖；以及加州埃爾塞貢多和曼哈頓海灘。

必勝客，也是 YUM 旗下的， Brands 還在 8 月份在五個市場的 70 個地點測試了植物性澆頭，Dunkin' 在美國有限數量的地點銷售 Beyond Meat 早餐三明治。

與此同時，漢堡王和 Impossible Foods，於 10 月在愛荷華州得梅因聯手測試植物性雞塊；波士頓和邁阿密。此外，Chipotle 本周宣布將在有限的時間內在全國提供基於植物的香腸。

除了餐廳，Beyond Meat 於 9 月開始在包括 Walmart、ShopRite、Jewel-Osco、Safeway Norcal、Harris Teeter 和 Giant Foods 在內的雜貨店，提供植物性雞肉嫩肉。（劉柏江譯）

肯德基 加州 漢堡王

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