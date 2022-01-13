達聖律師事務所 專精車禍及意外傷害

近30年豐富經驗的達聖聯合律師事務所，多位律師團隊，盡力爭取應顧客應有權益，一條龍服務，不獲賠償不收費，專精車禍 受傷、意外傷害。

該事務所表示，住在南加州 的人出門上班、購物、日常生活等，因發生車禍該如何處理；需要治療的人，應該先找律師再做治療、還是先做完治療再找律師、或是不找律師自行與保險 公司接洽理賠；那麼賠多少才合理；車禍發生後在多少天内需作治療；能否自己跟保險公司交涉理賠不成後再找律師；這些種種不同的問題，很多人都有自己考量。但有些人還因為對法律不熟悉或是從沒遭遇如此情況，由於自己處理不當，結果失去保險公司不須負任何責任的後果。

達聖聯合律師事務所專精業務包括：車禍腦部受傷、脊椎受傷、人體傷害、行人、自行車、卡車、滑倒事故、跌倒事故。他們並免費安排拖車、修車、醫療服務。

達聖聯合律師事務所，至今已處理數仟車禍案件，專業服務親力親為，案件得不到賠償不收任何律師費或其他費用。可同時幫助處理拖車租車修車、及所需要的任何相關服務。

達聖聯合律師事務所電話626-284-6320(阿罕布拉市)，626-374-9061(鑽石吧)，地址288 W. Valley Blvd., Alhambra, CA 。