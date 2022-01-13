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華源中國新潮食品展 蓄勢以待 等你打卡

【洛杉磯訊】

「美國華源食品集團」將舉辦第四屆中國新潮食品展，由於過去三屆的活動都受民衆歡迎（見圖），因此本屆食品展銷，特別擴大面積，包下整個展廳，以展銷更多最新潮的零食飲料；展場還有歌舞表演、魔術雜技，現場抽獎等活動，以及幾大神秘亮點，就等你來參加。

美國華源食品集團OCM Globe，是中國食品品牌運營商，北美最大的中國食品飲料分銷平臺之一。民以食為天，中華美食源遠流長，舉世聞名，0CM全力將中國食品推向全世界，讓世界能愛上中國味。

本屆整個展廳有許多亮點，亮點NO.1網紅牆：是拍照達人勝地，因為有眾多的潮款飲料零食受大眾的喜愛，廳內特別搭建了網紅牆供大家打卡拍照留念，多種受歡迎的食品飲料玩偶等你一起拍。

亮點NO.2 舞臺表演：休閒娛樂互動。為了喜迎虎年的到來，恰逢新年佳節，本屆新潮食品展的展廳特別搭建了舞臺，為民眾提供歌舞表演，購買年貨之餘，適合全家休閒娛樂，一起度過美好的時間。

亮點 NO.3 神秘嘉賓：本屆展覧中還特別邀請了神秘的大咖到場助陣助興，是重量級別，想在活動現場一睹真相的話，歡迎活動當天到場。

亮點 NO.4 現場抽獎：最吸引人的環節當然少不了全場折扣不斷的驚喜回饋；除了全場限時折扣，還有更多點贊、關注、轉發、集贊抽獎活動，獎品豐富誘人，希望有興趣者不缺席。

中國新潮食品展銷會的時間是：1月15日及1月16日兩天，時間是上午10時至下午7時。地點在波莫娜國際展覽中心 Pomona Fairplex，地址2705 Fairplex Dr. Pomona,CA。

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