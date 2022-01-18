春節送禮、敬老買點啥？世報春節櫥窗帶你選對好年貨

離虎年春節僅剩不到兩周，平時工作忙碌、帶娃辛苦的您，是時候也該放鬆一下，可每到逢年過節，敬老、送禮、回饋客戶到底選點啥？又成了比上班還難的大問題。不要慌！洛杉磯世界日報近期推出的【春節櫥窗】欄目，幫您選好禮、挑好貨，扔掉選擇的恐懼，解決您想破腦殼的難題！





中華數碼推出春節、冬奧期特價109元新到安卓第九代盒子

電視盒有近千中國、台灣、歐美、日、韓電視直播。看同步新聞、觀看2022年冬季奧運實况比賽、有回看七天，海量中、外各國高清電影、連續劇、綜藝、和私密成人節目、中英文YouTube。內有卡拉OK應用免費點唱，如咪姑 愛唱、家庭KTV、K歌之王。節目無地區限制、無VIP和廣告。一次購買，永久使用無月費，是送禮佳品，外州可郵寄。

也推出家庭KTV組合。新推機型配有混音和雙高音質雙喇叭，有錄音功能，附兩支無線嘜。藍牙功能和外接線含USB接口。可連接安卓電視盒、內有卡拉OK應用，每天更新歌曲，也可以連接手機或iPad的藍牙。選用成千上萬的免費歌曲，新歌天天更新。特價168元。重約6磅，附帶充電池，在野外可使用4小時。

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日本富士高端醫療按摩椅農曆春節買一送二大特價

日本富士高端醫療按摩椅DR. FUJI - The King of Medical Massage Chair提供高達60%折扣，60期分期。0利息。0頭款。買一送二大特價。

慶祝農曆春節，即日起舉行酬賓大特價活動，按摩椅FJ-8500 (見圖） AI-4D折扣高達60%以上，60期分期付款，“0”利息，十年保修三年免費。原價19999元。特價8999元。分期60個月，150元/月，加稅加運費。再送原價4997元富士魔鬼瘦身塑形減脂機和價值1488元瘦身排毒桑拿房。

FJ-8500勞斯萊斯至尊豪華神士按摩椅具有：

(1)按摩到位，深入筋脈肌肉，深層減壓放鬆；(2)市面上唯一一台AI-4D SLL軌道人體工程學原理，再加頸部腰部加壓按摩，是全球唯一脊柱神經骨科協會認證的醫療按摩椅；(3)超過100各強力氣囊，全身95%面積的揉壓氣壓按摩；(4)人體GPS定位定點探測，人橋拉筋，徹底解除神經的壓迫症；(5)全自動24個程序，自我選擇高達724種手法，強度調節；(6)啟動藍牙HiFi熱療手機充電，記憶程序及自我適應自我調節；(7)腿部揉壓波型擠壓，腿部腳滾可輪。(8)快速一健到位，7寸LED觸健控制器。

電: 626-241-6828。Rowland Heights旗艦店：1015 Nogales St. #113B，Rowland Hts, CA 91748。







安博電視盒第九代UBOX9 喜迎2022優惠活動

華人世界影視第一品牌，安博電視盒，第九代UBOX9全面升級。更人性化的設計工藝，觀影更流暢穩定。一鍵連接網絡，眾多華語影視節目，無論收看高清連續劇，電影，還是無卡頓直播頻道，都讓用戶那麼愜意自在，輕鬆享受視覺盛宴。原價228，現舉辦喜迎2022特惠價，另包郵包稅，一到三個工作天送達。

新一代的盒子通過網路連接，收看1000多個來自世界各國及地區主流直播頻道，中國大陸，台灣，香港，日韓，東南亞，北美等等，24小時實時不間斷同步播放。支持多個頻道24小時回放；新聞台、體育頻道、綜藝節目、少兒動漫、成人私密影視，海量高清電影、連續劇。不附帶任何廣告。

UBOX9已提升閃存和內存至4G+64G，提供雙頻WiFi 2.4+5G，強悍的硬件讓你收看影視更加流暢，直播頻道一秒鐘完美轉台，享受無卡頓體驗。最新安卓10.0系統，打造九代獨享全新界面；AI智能語音系統，支持搜索，播放控制，男女老少都能聽鬆上手。

外加全球多個CDN無限加速，鏈接網絡，立享觀影，絕無地域時空限制。另每天更新豐富影視內容，滿足您各類收看需求。

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辦年貨 做年菜 德成行新春鉅惠迎旺虎

濃濃的新春氣氛處處綻放，德成行定讓離鄉背井的您；擁有如同在家鄉一樣的感受。

過大年，貼春聯，來德成行尋寶，凡虎年春聯、福字、紅包等傳統農曆新年的裝飾品盡在德成行。

辦年貨，搶大咖海鮮，備足團圓菜佛跳牆，也來德成行。在家自己做年菜，山珍海味不再讓您覺得價格高到望而卻步，海參、花膠、干貝、鮑魚等均以親民價供應上等靚貨，德成行更網羅了世界各地上等佳品；分別來自加勒比海、墨西哥灣、阿拉斯加、斐濟、日本、巴布亞新幾內亞、印尼、南美、巴西、墨西哥、南非、冰島、大連、澳洲。

德成行的「花旗參」以參味濃郁著稱，包括野山參、半野參、人工種植參、參根、參片、參茶。花旗參助補氣降虛火、除煩倦、補陰退熱＋固精安神、清肺腎、消暑、解酒補血益氣。無論自用或送禮，各款禮盒選擇多。

「燕窩」自古以來都是珍貴的佳餚，德成行燕窩全部來自印尼直接進口最上乘的金絲燕窩。自疫情以來，「冬蟲夏草」在銷售上則有顯著成長。

德成行的實體藥店結合了因應市需的網上藥店，現逐步發展為美洲最大的中成藥房，該部門藥齊、正品且平價，為方便顧客，提供網上抓中藥服務。

德成行自1979年在洛杉磯成立至今，不忘初心，春節之際回饋廣大顧客，以更多選擇、最新商品及最好優惠來歡慶旺虎年。新老顧客不妨來剛新張的北聖蓋博新店逛逛，網址www.tsEMPORIUM.com。







日青良月冷泡有機高山烏龍茶限量登陸美國！

日青良月Sunright Tea Studio最優質的高山烏龍茶葉，冷泡、熱泡都可享用！現已到貨，正是農曆新年最佳禮品！

只有有機茶，才可避免農藥等有害物質。無論冷泡、熱泡日青良月Sunright有機高山烏龍經過美國農業部認證，令人安心。

Sunright Tea Studio 顛覆高山烏龍茶傳統印象！冷泡茶只要將茶葉加入礦泉水（冷開水也可以啦），靜泡約12-24小時就可享受清爽好喝又保健的冷泡茶！有機高山烏龍茶冷泡完整釋出茶中精華，其含富高水平的抗氧化劑，是極好的提神選擇。另外冷泡高山烏龍咖啡因因冷泡釋放慢含量低，有益放鬆身心，咖啡因減少釋出就能減輕喝茶睡不著的困擾。

日青良月以精緻茶品融合本地新鮮食材贏得華洋消費者喜愛，目前共有17家門店，冷泡有機高山烏龍茶現己在各大門店出售，詳情或網上訂購快速取貨請到網站www.snrtea.com查詢。







太歲當頭座 無喜必有憂 屬虎、猴、蛇、豬宜安太歲保平安

農曆12月24日(陽曆1月26日)中華道教文化基金會董事長張太乙將在洛杉磯舉辦一年一度送家神、迎接天神，並接太歲、安太歲（2022年寅（虎）、申（猴）、已（蛇）、亥（豬）四個生肖四冲全備，太歲當頭座，無喜必有憂，民眾宜安太歲保平安。

中華道教文化基金會董事長張太乙免費贈送太歲符、平安符、祛病符、四方財神符與民眾結善緣，請寄郵費$10 及回郵信封到9909 Marshall, El Monte, Ca. 91731.

保佑2022年闔家平安健康財運順利工作順利安太歲保平安。意者請洽太乙手機6262-255-0557。







開始新年身心健康新方法

南海岸廣場推薦新年心靈、護膚、有機飲食的最佳產品。新年的到來，從頭到腳健康計劃開始了。以下南海岸廣場各精品店和居家商品推薦新年自我身心護膚護理和減壓的點子。包括：Rouge Hermès Lip Care Balm護唇膏；百年老牌Kiehl's Squalaneby超級面霜保濕霜；Fresh花卉鎮定恢復面膜；Sephora；Algenist GENIUS液體膠原蛋白護手霜；La Mer更新身體油膏；Aveda Stress-fix護體霜。







人氣健康食品UMEKEN 新春大特價

華人家庭首選的健康食品Umeken，明星產品納豆激酶（Nattokinase Plus Fucoidan），是心血管的救星，中國新年大回饋，購買2合贈送1個月的用量。

疫情導致大多數的人在家裏工作，久坐，活動越來越少，使得越來越多的年輕人血壓變高，心腦血管疾病年輕化趨勢變高。如何預防，多運動，注意飲食固然重要，輔助保健品也絕對不可少。

日本心腦血管專家，早在80年代就發現，納豆發酵物對溶解已經形成的血栓，效果非常好。如何保護心血管健康，高血壓，心肌梗塞等成人心血管疾病。

Umeken的納豆激酶產品是從日本清菊納豆中萃取出來的凝結桿菌，蛋白質的分解酵素及納豆激酶能溶解黏稠的血液（血栓），對預防心血管疾病具有顯著的效果。據統計夜晚是心臟疾病的突發時間，人們在睡眠的時候，血液循環減緩，容易形成血酸。所以在就寢前服用納豆激酶的效果也就更好。

另外，納豆激酶的卵磷脂能抑制劣質膽固醇的生成，可有效地促進血液循環，有益緩解疼痛。需要納豆激酶的人群，有心臟疾病、高血壓、糖尿病、膽固醇、中風等成人病的危險族群，有心血管疾病家族史，納豆激酶有令人驚嘆的溶解血栓的作用。

UMEKEN開發和生產了150個健康產品，在全球擁有數百萬的消費者。訂購電話國語1-888-747-3311，詳情可上網www.umeken.com，也可親臨附近的專賣店，公司位13012 Moore St. Cerritos CA 90703。







新世紀傢俱「春節好康」折扣高達80% Off！

新世紀傢俱於春節期間，推出「春節好康特價」活動，商品折扣高達80% Off，有關詳情可電626-285-9788查詢。

特價商品，包括有大型皮沙發椅特價99元、高級兩座位皮沙發148元、高級舒適皮沙發三座位和兩座位組特價349元、轉角沙發特價499元、大型實木五斗櫃特價199元、高級大型實木餐桌七件組特價499元、單人實木床98元、高級皮製雙人床99元、皮床三件組特價118元(見圖)、大型印尼實木床三件組特價299元、印尼全實木溫馨睡房六件組特價488元等。

另美國第一品牌Ashley傢俱大傾銷，該品牌產品有兩邊可躺型兩人坐布沙發399元、高級溫馨布沙發兩件組599元、高級真皮兩邊可躺型沙發兩件組1388元等，特價貨品商品數量有限，先到先得，售完即止。

有20多年歷史的，逾萬呎展示廳，貨品齊全，新貨及樣品全部以成本價出售。地址在250 S. San Gabriel Blvd., San Gabriel, CA (位Las Tunas與Broadway之間)，每週七天營業時間由上午11時至下午6時。







美國 Lotus「通暢型」智能衛生座 中國新年酬賓 第二台半價

美國Lotus「通暢型」智能衛生座，中國新年推出特大酬賓活動。購買「通暢型」智能衛生座，第二台半價。該優惠1月底截止。

Lotus「通暢型」智慧衛生座，老少皆宜，如果家裏有年輕人，那就更需要安裝一臺智能馬桶了，在美國長大的孩子，每天的飲食肉吃的多，青菜吃的少，青春期內分泌旺盛，體內產生大量代謝產物，不及時排出體外，就會堆積在毛囊皮脂腺內，痘痘粉刺長不停。

Lotus「通暢型」智慧衛生座，將如廁變成了一種享受，很多消費者從剛開始不太接受到用過後離不開，依賴滿滿。尤其是進入冬季，坐在溫暖的座圈，溫水清洗，暖風烘乾，絕對會有一種幸福感。另有 按摩保健，噴頭自潔、靜音緩降，殺菌除味，預防細菌感染等功能。還能有效預防痔瘡便秘，沒用過的人，完全沒有辦法體會產品的好處及功能。讓生活更健康，更舒適，還有效的解除便秘，也讓皮膚變的更佳。Lotus「通暢型」智慧衛生座，之所以受到廣大消費者的喜愛，其功能是可有效預防痔瘡便秘。

Lotus訂購熱線1-877-808-0055, 網址www.lotusSeats.com，地址1621 E. St. Andrew Place, Santa Ana, CA 92705。







康複力褐藻醣膠 誘導異細胞凋亡

「康複力」為市面上唯一獲得授權使用日本國立琉球大學研究團隊研發配方，美國FDA註冊核可的日本GMP製藥級工廠生產，透過提升腫瘤凋亡能力，活化免疫細胞，以及加強腸道吸收和體內抗發炎效果三方面增加病患快速康復機會。

近日刊登在美國醫學圖書館的研究報告顯示, 高達百分之八十六的癌症患者在接受治療後有明顯感受到副作用所引起的身體不適. 癌症治療副作用其形成主因可歸咎於兩方面，一是疾病所引起的腸胃吸收功能障礙，二是治療藥物所導致的副作用。近年來如何針對癌症患者營養補充所遭遇的問題愈來愈受到學術研究單位的重視，日本沖繩健康科學研究所與國立琉球大學為了提升癌症病患治療期的營養吸收，加強自體免疫能力，進而開發了癌症病患的營養保健品「康複力」褐藻醣膠。

「康複力」為三種天然成分萃取而成的複合配方, 主成份褐藻醣膠是由沖繩海蘊和昆布板根萃取最高含量的多醣體，經實驗證實可幫助誘導體內異細胞的凋亡，防止擴散轉移; 巴西蘑菇可激活腸道免疫，幫助免疫T細胞以及NK自然殺手細胞的活化; 而長命草成份富含多種微量元素可對抗體內活性酸素，幫助病患治療期間的腸胃營養吸收。

「康複力」使用最新素食蔬菜纖維製成的膠囊，幫助吸收消化，所有成分皆為日本本地生產製造。索取產品資料和試用品，可撥打免付費專線：1-855-855-5589或上網：www.KenkoUp.com索取資料和訂購。





