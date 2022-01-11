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日青良月 冷泡有機高山烏龍茶 登陸美國

【洛杉磯訊】

今年供應鏈緊張影響各行各業，茶，也不例外。日青良月（Sunright Tea Studio）團隊為粉絲提供優質的茶品口味，在全台灣尋覓優質的高山烏龍茶葉，冷泡、熱泡都可在家享用，現已到貨，是農曆新年送禮的選擇。

有機茶可避免農藥等有害物質。無論冷泡、熱泡日青良月有機高山烏龍，都經過美國農業部有機認證。

Sunright Tea Studio 顛覆高山烏龍茶只能熱泡的傳統印象；冷泡茶只要將茶葉加入礦泉水（冷開水也可以），靜泡約12-24小時後，就可以享受與眾不同既清爽好喝又保健的冷泡茶。在市場測試時，有消費者因為接連數日喝汽水、甜品等感覺很膩，喝了冷泡高山烏龍茶，不只口感清爽連精神都為之一振，將幾日累積的甜膩一掃而空。其原因是有機高山烏龍茶冷泡、完整釋出茶中精華，其含富高水平的抗氧化劑，是很好的提神選擇。另外冷泡高山烏龍咖啡因，因冷泡釋放慢含量低，有益放鬆身心，咖啡因減少釋出就能減輕喝茶睡不著的困擾。至於熱泡烏龍茶己有百、千年歷史，冷泡或熱泡可隨各人喜好。

日青良月團隊表示，這種可以冷泡、熱泡的頂級奢華有機高山茶，必需生長在台灣海拔1000米以上的高山上。由於烏龍茶樹的生長變化無常，需要在最佳條件下生長味道才會最好。高山溫度較低，茶葉生長較慢，茶葉較為柔軟、肉厚、果膠多、色澤翠綠，因此苦澀成份降低品質提高，茶湯甘醇香郁。另外高山日夜溫差大，也會增加茶葉的香氣及厚度。高山理想的雨量、高海拔、氣候和清新的空氣，是茶的細膩和芳香的必要條件，缺一不可。 高山烏龍茶在其高峰期採收，會呈現充滿活力的綠色和果味，還有帶光滑的蜂蜜味。因為條件要求嚴苛只有少數茶園能夠生產出符合期望的品質。

日青良月Sunright Tea Studio 由數位志同道合、來自波霸奶茶故鄉的台灣華裔青年創立於2019年的美國飲料本土品牌，以精緻茶品融合本地新鮮食材贏得華洋消費者喜愛，在2020年疫情期間逆勢快速成長，目前從西洛杉磯至橙縣各大華人集中城市及北加州，共有17家門店，日青良月冷泡有機高山烏龍茶，現己在各大門店出售，詳情或網上訂購快速取貨可到網站www.snrtea.com查詢。

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