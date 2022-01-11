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嗓子不舒服 來顆金嗓子喉片或喉寶

【洛杉磯市訊】

美國蘇氏藥業公司表示，嗓子不舒服時，不妨來顆金嗓子(見圖）。

成立於1979年的蘇氏藥業公司，是原味金嗓子喉片、及喉寶的美加總代理。該公司表示，金嗓子喉片及喉寶，以金銀花為主要成分，能促進人體新陳代謝、有效提高免疫力，對外感風熱或溫病初起，身熱頭痛、心煩少寐、神昏舌絳、咽干口燥等有一定作用。

該藥業表示，金嗓子配方獨特，混合多種天然草本精製而成，味道清甜、生津止渴，滋潤喉部，迅速舒暢喉嚨。有效舒緩因急性咽喉炎引致咽喉腫痛、乾燥灼熱、聲音嘶啞等不適，同時可讓口氣清新。

無糖金嗓子喉寶沒有添加蔗糖，糖尿病血糖偏高人士亦可服用。並有五款口味任你選擇：原味金銀花，清熱解毒。羅漢果口味，滋潤咽喉。香橙味，怡神可口。西洋參味，清熱補氣。山楂口味，生津止渴。

金嗓子喉寶的包裝及品牌上作出相應配合，美國蘇氏藥業重新設計其外包裝，以鐵盒設計讓消費者更容易保管及容易攜帶。而產品透過鐵盒的保護令喉寶更有效的保存，從而能確保產品功效，民眾更能放心購買。

詳情或諮詢歡迎去電美國蘇氏藥業公司，免費專線1-888-221-3496，或上網 www.solsticemed.com。

糖尿病 血糖 免疫力

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