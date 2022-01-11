我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國民黨前立委龐建國墜樓亡 死前留12字訣別

醫保公司15日起 須負擔承保人新冠檢測組

華明勝律師事務所 工作中受傷享有的權利

【洛杉磯訊】

如果在工作中受傷，可提出「工傷賠償」，工傷賠償取決於多個因素，包括工作中受傷的人，是否決定尋求工傷賠償律師的協助。

華明勝律師事務所表示，提起工傷索賠，他們有專業的工傷賠償法律團隊，能提供完善工傷索賠所需的協助。

工傷賠償法律規定，在工作中受傷的工人有權享有以下權利，譬如治療：法律規定受傷工人有權接受治療，直至其完全康復或直到進一步治療對病情無明顯改善(永久性殘疾)。又如臨時殘疾補貼：如果因工傷而遭受工資損失，工人有權獲得臨時殘疾補貼，收到臨時殘疾補貼前，工人必須獲得醫生證明，證實其是因為受傷才缺席工作。以及失業補貼：如雇主無法提供合理的工作調整，以適應工傷造成的殘疾，工人有權獲得失業補貼，這些補貼旨在幫助殘疾工人找到新的工作。還有永久性殘疾補貼：如果治療無法取得完全康復，受害人可能有權獲得永久性殘疾補貼，醫生按照嚴格的醫療指導方針，為傷員提供永久性殘疾鑒定，以確定補貼等級。

該事務所表示，加州複雜的工傷賠償法律，是一項艱難的任務。大部分在工作中受傷的人，如不想與保險公司直接交涉，華明勝律師事務所的工傷賠償律師，會幫助客戶避免不必要的麻煩，獲得所需的治療和賠償。

該事務所表示，有的保險公司可能迫使受傷工人，在完全康復之前恢復工作。雇主可能會忽略整改請求，甚至拿終止雇傭來威脅受傷工人，他們的工傷賠償律師會維護客戶利益，為客戶爭取公平待遇和完全康復。如沒有為客戶贏得案件，客戶無需支付任何費用。

工傷賠償法律申請繁雜，華明勝律師事務所在南加州提供工傷賠償的法律服務已超過三十五年。他們為數以萬計在工作中受傷的人，安排適當的醫療協助及專業的法律服務，並爭取應得的賠償。如有工傷相關的法律問題，可電626-263-6196或626-282-6868該事務所專業工傷賠償法律部門，進行免費工傷賠償諮詢。

加州 保險 復工

上一則

世報嘉年華 畫家段曉婷 把石頭變藝術品

下一則

「陳氏典藏美術館」 珍品媲美博物館

延伸閱讀

減少殘疾 中國要求提高婚前、產前檢查率

減少殘疾 中國要求提高婚前、產前檢查率
史摩仁律師歡迎致電淺談配偶暫時贍養費與配偶撫養費

史摩仁律師歡迎致電淺談配偶暫時贍養費與配偶撫養費
清水正東律師事務所黃正東大律師 入圍2022年度伊州超級律師榜單，第五次獲律師業界頂級榮譽

清水正東律師事務所黃正東大律師 入圍2022年度伊州超級律師榜單，第五次獲律師業界頂級榮譽
波特那&蘇爾律師事務所 談10件車禍後應該做和不應該做的事項 (下)

波特那&蘇爾律師事務所 談10件車禍後應該做和不應該做的事項 (下)
社安補助金照顧殘疾低收入者 領取者存款不得逾3000元

社安補助金照顧殘疾低收入者 領取者存款不得逾3000元
盈科美國律師事務所 搬遷新址至Union Bank Plaza

盈科美國律師事務所 搬遷新址至Union Bank Plaza

熱門新聞

Zillow炒房計畫失利，削價出售房屋，不少買家撿到便宜。（記者李雪／攝影）

撿漏Zillow 幸運華人低價購得南加獨立屋

2022-01-07 02:15
前南加州海南會館會長史振順，雖然順利從新冠肺炎中康復，但卻為此付出一條腿的代價。

世說新聞／華男染疫無症狀 30天後慘遭截肢

2022-01-07 14:56
中國國際航空6日宣布，洛杉磯飛北京的CA988航班將從1月9日到3月6日熔斷近3個月，八個航班全部取消。（檔案圖）

國航1月到2月底全部熔斷？華人：想回國也太難了

2022-01-06 19:20
美國南加州海南同鄉會前會長史振順，在疫情中為幫助染疫親友，不幸感染引起嚴重血栓，最後為保住生命而被迫截肢。（記者楊青／攝影）

染疫無症狀 南加海南同鄉會前會長史振順血栓截肢

2022-01-08 02:20
南加華人一家患新冠，親述感染全過程。此為示意圖。（Unsplash.com）

華婦未打疫苗 全家染新冠 出現酸痛疲倦才驗出

2022-01-04 02:19
警方繳獲的贓物可裝滿三輛購物車，贓物包括樂高積木等眾多玩具。（阿市警局提供）

南加華人城市Target發生集體搶劫 贓物裝滿三購物車

2022-01-06 16:35

超人氣

更多 >
以為老公要跟她提離婚 豈料收到驚喜大禮「一座城堡」

以為老公要跟她提離婚 豈料收到驚喜大禮「一座城堡」
法拉盛槍響 華裔男遭當街射殺 嫌犯在逃

法拉盛槍響 華裔男遭當街射殺 嫌犯在逃
查疫苗卡影響大 全美餐館年收冠軍 陳氏蟹屋暫停營業

查疫苗卡影響大 全美餐館年收冠軍 陳氏蟹屋暫停營業
國民黨前立委龐建國墜樓亡 12字訣別：不公不義的台灣，我生不如死

國民黨前立委龐建國墜樓亡 12字訣別：不公不義的台灣，我生不如死
華郵：免疫功能不足者 最快未來幾天可打第4劑

華郵：免疫功能不足者 最快未來幾天可打第4劑