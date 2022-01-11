華明勝律師事務所 工作中受傷享有的權利

如果在工作中受傷，可提出「工傷賠償」，工傷賠償取決於多個因素，包括工作中受傷的人，是否決定尋求工傷賠償律師的協助。

華明勝律師事務所表示，提起工傷索賠，他們有專業的工傷賠償法律團隊，能提供完善工傷索賠所需的協助。

工傷賠償法律規定，在工作中受傷的工人有權享有以下權利，譬如治療：法律規定受傷工人有權接受治療，直至其完全康復或直到進一步治療對病情無明顯改善(永久性殘疾)。又如臨時殘疾補貼：如果因工傷而遭受工資損失，工人有權獲得臨時殘疾補貼，收到臨時殘疾補貼前，工人必須獲得醫生證明，證實其是因為受傷才缺席工作。以及失業補貼：如雇主無法提供合理的工作調整，以適應工傷造成的殘疾，工人有權獲得失業補貼，這些補貼旨在幫助殘疾工人找到新的工作。還有永久性殘疾補貼：如果治療無法取得完全康復，受害人可能有權獲得永久性殘疾補貼，醫生按照嚴格的醫療指導方針，為傷員提供永久性殘疾鑒定，以確定補貼等級。

該事務所表示，加州 複雜的工傷賠償法律，是一項艱難的任務。大部分在工作中受傷的人，如不想與保險 公司直接交涉，華明勝律師事務所的工傷賠償律師，會幫助客戶避免不必要的麻煩，獲得所需的治療和賠償。

該事務所表示，有的保險公司可能迫使受傷工人，在完全康復之前恢復工 作。雇主可能會忽略整改請求，甚至拿終止雇傭來威脅受傷工人，他們的工傷賠償律師會維護客戶利益，為客戶爭取公平待遇和完全康復。如沒有為客戶贏得案件，客戶無需支付任何費用。

工傷賠償法律申請繁雜，華明勝律師事務所在南加州提供工傷賠償的法律服務已超過三十五年。他們為數以萬計在工作中受傷的人，安排適當的醫療協助及專業的法律服務，並爭取應得的賠償。如有工傷相關的法律問題，可電626-263-6196或626-282-6868該事務所專業工傷賠償法律部門，進行免費工傷賠償諮詢。