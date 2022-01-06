開始新年身心健康新方法

南海岸廣場推薦新年心靈、護膚、有機飲食的最佳產品。

新年的到來，從頭到腳健康計劃開始了。以下南海岸廣場各精品店和居家商品推薦新年自我身心護膚護理和減壓的點子。

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珍愛您的容顏

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Rouge Hermès Lip Care Balm護唇膏

這種豐富的潤唇膏具有保濕和平滑的特性，由高濃度的蜂蠟和小燭樹蠟配製而成。







1851年創立的Kiehl's Squalaneby超級面霜

Kiehl的頭號面部保濕霜質地超輕，使用橄欖衍生的角鯊烷、甘油和冰川糖蛋白提供24小時濕潤合作用。







Fresh花卉鎮定恢復面膜

這款夜間面膜從花卉提煉包括：西番蓮、矢車菊、櫻花和牡丹，外加維生素C和角鯊烷等，減少敏感皮膚的紅腫外觀。











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一夜好眠，美麗健康！

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Casper－法蘭絨床單用品

Casper的法蘭絨床單、羽絨被套和枕套由有機棉製成，經過刷洗以獲得柔軟和舒適的因素。有五種顏色可供選擇。







Tempur-Pedic的加重毛毯

使用這款毛絨加重毯作為舒適的毯子或作為額外的一層，在晚上提供“擁抱”的感覺。







Casper的圖形枕套

這些睡眼惺忪的枕套由清爽的有機棉製成，讓您盡享暗示的力量，讓您睡個好覺。







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舒緩您的肌膚

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Sephora的Algenist GENIUS液體膠原蛋白護手霜

這種先進的護手霜吸收迅速，為乾燥的手提供緩解。這配方含有活性素食膠原蛋白TM、阿爾古力酸®、甘油和乳木果油，有助於提供即時和持久的水分。







Aveda－Stress-fixTM護體霜

這種適用於乾燥皮膚的超豐富體霜帶有有機認證薰衣草和鼠尾草香味。可持續收穫的藻類提取物可保濕，有機認證牛油果油和葵花籽油可保護和軟化干燥的皮膚。







Sephora－La Mer更新身體油膏

這種超豪華、保濕和微香的沐浴露在接觸時融化成絲油。沐浴後或根據需要塗抹身體。











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讓自己溫暖舒適

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Frette－Lido睡袍

這件毛圈長袍，用對比鮮明的管道和領子向成衣致敬。超長的主棉賦予它奢華的柔軟感。







La Perla－Layla睡衣

穿上柔軟有彈性的黑色睡衣，蕾絲領口和下擺，就可以享受放鬆了。











Lovesac－Supersac軟骨沙發

一本好書、一杯葡萄酒中，然後蜷縮在用毛絨的歐洲野兔毛面的Supersac中。







Mitchell Gold + Bob Williams Evangeline Mohair毛毯

啟發自最受喜歡的毛衣，這款毛毯毛色優美，色調舒緩。









Anthropologie好好生活，好好熱水瓶在

這個熱水瓶和它可愛的布克萊套子為寒冷的冬天帶來了一點安慰。

















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放鬆身體、釋放壓力

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Lululemon釋放和恢復球組

使用這套針對中小型和大型肌肉群的三個輕量級按摩球滾動、釋放、融化身體的緊張和緊繃感。











L’Occitane en Provence－薰衣草泡沫浴

在這泡沫浴享受放鬆和吸收芳香，感受如同穿越到普羅旺斯的藍色薰衣草田，讓皮膚感覺柔軟而細膩的香味。少量倒入水下，就可產生豐富、慷慨的泡沫。







Prada－瑜伽墊

使用Prada的瑜珈墊將您的瑜伽動作提升到一個新的水平。











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沉浸在香味的寧靜中

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Jo Malone London－丁香薰衣草和愛擴散器

愛情和薰衣草混合在這種在雙面擴散器的平靜氣味中，可持續約四個月。







Diptyque－Byblos限量版香薰蠟燭

用烤咖啡、新鮮荳蔻和阿特拉斯雪鬆的香味填滿您的房間，將您穿越到黎巴嫩的港口城市Byblos。這支巨大的蠟燭裝在一個獨一無二的大理石粘土容器裡，來自幾縷咖啡煙霧的靈感。







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吃或喝 您喜愛的健康水果和蔬菜

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Williams Sonoma－Breville Juice Fountain Cold Plusat冷紡果汁機

這款果汁機使用先進的冷紡技術，無需加熱成分，即可快速安靜地提取每一滴新鮮、健康的果汁。







Sur La Table－Zyliss蔬菜切片機

使用這款切片機將最喜歡的水果和蔬菜切成薄片，為膳食添加更多健康食材。適用於蘋果、土豆類型、南瓜、蘿蔔、甜菜根、黃瓜等。







Pressed－Citrus 2柳橙汁

這種清爽清爽的果汁是蘋果、菠蘿、檸檬和薄荷的混合物，可提供40%的日常維生素C。







Crate and Barrel－OXO®手持螺旋切菜器

將水果和蔬菜切成螺旋片，如西葫蘆、胡蘿蔔、紅薯和甜菜。轉動輕鬆、防滑手柄穩住食物，減少浪費，而方便的食物推桿兼作存儲和安全帽保護刀片和手。







Nékter Juice Bar－芹菜排毒液

對於那些喜歡清潔的人來說，6天的芹菜排毒液由芹菜汁、檸檬汁和薄荷製成。也可薑黃、柑橘以獲得更強的清潔效果。





