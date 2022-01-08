羅省牙科中心 量身定制適當治療方案

您笑時不敢露齒嗎？有察覺到小孩的上下牙齒咬合異常嗎？多個牙齒缺失後，感覺皺紋增多，整個臉縮短了？

如有類似困擾，應預約一位善於發現問題、預知問題的牙科醫師。羅省牙科中心的蔡小鵬牙醫博士，在牙齒修復(鑲牙)、人工植牙、齒列矯正各領域均有20多年臨床經驗，不侷限於個別牙齒治療，更著眼於系統性防治，他總能綜合各專科知識，量身定制出良好的治療方案。

蔡醫師表示，牙齒並非是獨立的，整體咬合會影響到下頜關節。牙齒缺失很久而不修復，鄰牙歪斜、對頜牙伸長，導致咬合不平衡，下頜關節周圍的軟組織失去保護功能，張口閉口時關節骨組織直接摩擦，通常會聽到聲音，這跟膝關節類似。長期夜間磨牙以致牙齒咀嚼面過度磨耗，也是對下頜關節造成慢性創傷的因素，下頜關節不適、頭痛都是常見症狀。

小孩子每六個月看牙醫檢查洗牙，細心的家長會詢問換牙是否正常、牙齒擁擠何時做矯正等問題。作為牙醫，應該定期評估小孩乳牙上下左右的咬合關係，一旦發現異常，就要抓住全身骨骼以及頜骨的發育期，作早期矯正。否則恒牙萌出，仍然是遵循著乳牙異常的軌跡，後果是上下頜骨及臉型發育異常，成年後只能通過外科整型手術矯正。

有關如何重建上下牙齒的咬頜關系，如何保護下頜關節，兒童何時該做早期的矯正等，羅省牙科中心的蔡小鵬、鍾燕芳及其專業醫師群，會結合數碼X光、口腔內視鏡或者3D CT掃描，詳盡分析所有病灶，阻止病變的惡化。

羅省牙科中心一直以來嚴格的消毒，每個病人之間器具和診室的消毒，一次性用品的更換，操作的規範等都非常重視。該牙科中心在阿罕布拉 市、西柯汶納市、及中國城都有診所。如有任何有關牙齒的問題，可電626-284-0908諮詢或預約看診。