太子金牌 蓮花清瘟靈等沖劑 對患疫輕症有益

太子金牌蓮花清瘟靈

隨著疫苗接種普及，原先疫情 已趨緩，但近來的旅遊季以及高傳染性的Omicron變種繼續在全國各地區傳播，又一波感染高峰，再次刷新了確診人數，在這麼嚴峻的時刻，主動防疫與個人保健的工作格外重要。

很多華人熟知的「蓮花清瘟靈」，是三藥三方的一號方；「宣肺敗毒方」是中國國務院 官方特別推薦三藥三方的二號方 ；太子金牌在取得藥方後改良成沖劑型態推出。

太子金牌提醒民眾，積極接種疫苗，勤洗手，出外時配戴口罩，良好的外在保護，可降低病毒入侵身體的機會；另一方面，強化自身免疫力同樣重要。

在這看不見盡頭的疫情，做為美國東方草本保健茶系列的先驅品牌，太子金牌特別取得中國國務院官方特別推薦三藥三方的二號方 「宣肺敗毒方」，清熱化濕、健脾化痰，對改善輕症患者症狀，效果十分顯著。太子金牌以此方為基礎，改良成專利的高濃縮沖劑配方「太子金牌宣肺敗毒顆粒沖劑」，每小包沖劑相當於30克優質中藥材提煉，無須熬煮，即沖即服。

另外蓮花清瘟靈(見圖)，是三藥三方的一號方，太子金牌以傳統中藥醫學結合現代技術，將此方萃取出有效活性成分，於美國製造提煉，沖劑型態讓人體更好吸收，完整呈現美國改良專利一號方的效果，清瘟解毒、宣肺泄熱，用於疫情的內在預防，符合FDA標準，針對輕微狀態也有助益。

美國太子行表示，太子金牌自1983年以來至今近40年，致力於研發純天然草本配方產品。以中國傳統保健中草藥為基礎，嚴選優質的天然草本植物，獨家調配研製，提煉為濃縮沖劑，最大程度發揮中醫藥草本的藥理效果，無西藥副作用，安全性與有效性兼具。譬如特效板藍根：清熱解毒、預防傷風感冒。快清感冒靈：針對頭痛發燒、全身無力特別有效。特效傷風靈：咳嗽喉嚨痛、鼻塞能快速改善。

太子金牌宣肺敗毒顆粒、蓮花清瘟靈、傷風靈、感冒靈，板藍根等沖劑於各大華人超市 及零售點均有發售。更進一步訊息，可去電美國太子行1-800-732-2328，或瀏覽網址：popus.com。