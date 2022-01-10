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三家旅行社 聯合推出具獨家特色旅遊線路

【洛杉磯訊】
「杜拜世博會阿聯酋9天7晚純玩豪華遊」第二團，將從洛杉磯，紐約，奥斯汀，多倫多，臺灣出發，抵達杜拜會合。
「杜拜世博會阿聯酋9天7晚純玩豪華遊」第二團，將從洛杉磯，紐約，奥斯汀，多倫多，臺灣出發，抵達杜拜會合。

可可假期、通用旅遊、及和楓假期，在後疫情時代，聯合打造了適合廣大旅遊愛好者與眾不同的、具有獨家特色的旅遊線路。其聯合組織的「杜拜世博會阿聯酋9天7晚純玩豪華遊」第二團24人，將於1月13日從洛杉磯，紐約，奥斯汀，多倫多，臺灣出發，14日抵達杜拜會合，開始享受愉快的行程。

第一團則已順利完成，並於日前安全返回洛杉磯。在杜拜期間，参團旅客們不僅用了兩整天的時間參觀考察了杜拜世界博覽會，體驗了未來的科技將要带給人們的智能生活。同時在行程中還去到阿布扎比遊覽了著名的景點，如總統府，奇蹟花園、以及棕梠島等，還體驗了七星級的帆船酒店的海底餐廳。全程純玩，無購物，無加點，旅遊參觀的時間充裕，導遊講解細緻，認真，讓這次的旅程圓滿順利。

在當下疫情還沒有完全消除的情况下，他們細致的安排每一個細節。從登機前的核酸檢測報告，和相關的Covid-19旅遊保險，都完善處理，免除了旅客們的後顧之憂。為了保證杜拜的接待質量，他們和指定接待中國國家足球隊杜拜訓練基地的國家級接待单位，全方位合作，把握接待質量。

他們特色的旅遊線路還有：美國國內每周日出發的西南巨環+錫安國家公園+布莱斯峽谷國家公園+峽谷地國家公園+拱門國家公園+羚羊彩穴+大峡谷國家公園拉斯维加斯 7日遊；每周日洛杉磯出發+拉斯維加斯+東南双霞+羚羊彩穴+馬蹄湾 4日遊；兩人成團。

也可選擇出境旅遊的獨家經典行程路線：如古埃及，土耳其世界文化遺產探尋遊；古埃及，突尼斯阿拉伯中東風情遊；以及日本本州10日遊；和日本北海道，本州10日遊。

另有探秘歐洲西南兩國：葡萄牙和西班牙8 日遊，走進兩國心臟城市里斯本和馬德里；建議遊葡西團後也可以繼續參加地中海遊輪； 以及冰島極光之旅。

了解各項旅遊詳情可電話：626-677-0359洽詢。

洛杉磯 疫情 日本

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