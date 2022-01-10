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方見堯律師 提供退休計劃一些關鍵點

【洛杉磯訊】

方見堯律師表示，在你的大部分工作生命中，「退休計劃」並不是一個緊迫的問題。只有生日蛋糕被50支蠟燭覆蓋時，大多數人才開始認為退休已經從一個想法變為現實。

現在退休你賺夠錢了嗎？你的投資組合是否合理還是過於激進？它不夠激進嗎？你一直想購買的長期護理保險計劃怎麼樣？你有遺囑嗎？

方見堯律師表示，這種突然的醒覺通常會在退休前五年左右才有，這不是一件壞事。在接下來的五年裡，你可以採取重要措施，提高你的退休生活。但現在不必做出所有決定，將工作分散幾年做，並以舒適的速度完成工作，確保你有做就可以。

以下是方律師提供退休計劃的一些關鍵點，記下你的財務狀況，你節省了多少，你對社會保障有什麼期望；還有其他退休收入嗎，足夠嗎；退休後你想住在那裡，如將來退休期間想搬家，那麼現在就開始研究想搬家的社區。有很多選擇，你想住在一個持續照顧退休社區(CCRC)，從一個聯排別墅或公寓開始，然後轉移到輔助生活的房屋或處所，因你的需求而變化。

你有長期護理保險嗎？如你或配偶生病並需要長期護理，是否有足夠的資產來支付，同時享受退休生活。如果沒有，需要LTC政策，它們很貴，但護理費用也不便宜。你想如何度過你的時間，許多人享受退休前兩週。但不用工作的現實感覺來了，然後他們也不知道可以做什麼。考慮是什麼帶給你快樂和滿足感，你會有很多選擇，志願服務、回到學校、兼職或旅行去探望家人和朋友，這些都是有可能性的。退休的許多不同方面的計劃，增加你享受生活的下一階段的可能性。

如有任何資產規劃的相關問題，可電626-587-2088查詢詳情，或可登陸方見堯律師YouTube頻道的https://youtu.be/YA2c09cz-Gc「識法有方」，觀看相關視頻。

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