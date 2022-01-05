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CDC同意 12到17歲青少年可打輝瑞補強針

大華府今晚再降雪 多地積雪將達4寸 維州進入緊急狀態

超級Q彈好吃 5步驟蝦仁咖哩烏冬麵

洛杉磯訊

蝦仁咖哩烏冬麵

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洛縣第一區新設四個檢測站增強控制病毒傳播

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南加發現首個流感、新冠雙重感染病例

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