張青與郭凱琪兩會計師事務所合併

總部位於工業市 的張青會計師聯合事務所宣布，與位於核桃市的郭凱琪會計師事務所、成功完成合併事宜。

張青會計師聯合事務所的創始合夥人張青（Eric Zhang）表示：「我們與郭凱琪會計師事務所的合併完成地非常順利。我們相信通過此次合併，能夠進一步擴大公司業務及業務涵蓋地區，更好地為大洛杉磯地區、美國其他地區，以及海外的眾多客戶服務。」

張青會計師介紹說：「郭凱琪（Heidi Kwok）會計師，是北美華人會計師協會前會長及現任監事，超過二十多年的財稅從業經驗。郭會計師畢業於南加州大學 ，獲得稅務碩士學位，並在美國四大會計師事務所工作多年。在此次合併之後，Heidi 郭會計師將擔任張青會計師聯合事務所的高級合夥人。」

張青會計師同時表示：「感謝原郭凱琪會計師事務所的客人、給我們提供服務的機會，也感激每位客戶朋友的忠誠和友誼。我們有信心繼續提供優質的服務。我們新的團隊將秉持一直以來以客人為中心的工作理念，繼續提供高效優質的服務。原服務項目、收費標準都將沿襲傳統。除辦公地點變更為位於工業市的張青會計師聯合事務所地址外，電話依然維持909-869-7887。」

張青會計師聯合事務所（Eric Zhang & Associates LLP）的總部位於南加 州，在全美共有六間辦公室。分別是位於大洛杉磯地區的三個辦公室、北加灣區一間辦公室、西雅圖和休斯頓各一間辦公室。在亞洲地區有六個辦事處，分別位於北京、上海、深圳、青島、成都和台北。創始合夥人張青會計師為現任北美華人會計師協會會長。事務所共擁有六十餘名員工，其中近半數擁有美國註冊會計師、國稅局註冊稅務師執照。事務所專精稅務、會計、審計和諮詢等領域，能夠在不同的專業領域中提供更廣泛高效的服務。

工業市總部的地址為：18725 E. Gale Ave Suite 250 & 229, City of Industry, CA，電話626-581-2266，909-869-7887。郵箱：[email protected] & [email protected]。