我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

流鼻涕、喉嚨痛…Omicron的20種常見症狀一次看

國航1月到2月底全部熔斷？洛華人：想回國太難

萬通貸款 住宅貸款業務擴展至8個州

【洛杉磯訊】
萬通貸款負責人James Jin、 Raymond Chou 和 Charles Zhao（自左至右）。
萬通貸款負責人James Jin、 Raymond Chou 和 Charles Zhao（自左至右）。

GMCC萬通貸款運籌帷幄，住宅貸款業務新擴展至8個州，分別是加州、俄勒岡州、亞利桑那州、德州、費吉尼亞洲、新澤西州、伊利諾州及科羅拉多州。更多州的擴展業務正在進行中。德州分行所在地目前有休士頓和達拉斯兩大城市，奧斯汀分部開業在即。

萬通貸款推出大額投資購房貸款計劃，最快10天放款， 額度高達150 萬，30年固定3% / no point APR 3.065%。 GMCC是直接放款銀行 (Direct Lender) ，內部審批放款， 20萬至500萬，最高可達1000萬。

GMCC萬通貸款2005年成立於北加州，目前擁有9家分行及400多位經驗豐富、有執照的貸款顧問。該公司擁有專業高效的運作團隊，靈活多樣的貸款方案，房利美及房地美核準直接賣家，與近百家貸款投資機構合作，包括Redwood合作貸款銀行 (全美僅約30家貸款機構具有此資格) ，無論用Fannie Mae標準DU (Desktop Underwriter) 審批或其他標準審核，萬通貸款都可內部審批放款，提供每一位客戶專業的服務及優惠的貸款方案。

萬通貸款精心創建的貸款平台，有數百種貸款項目，對應每位客戶貸款需求及條件，量身定製貸款方案。不論是買房、重貸、投資，都能夠客製合適方案。

有任何貸款疑問，可電1-866-462-2929或上網www.gmccloan.com查詢。或至附近分行查詢，東區分行位於17700 Castleton St ,Ste # 488, City of Industry；聖蓋博分行位 130 S. Mission Dr.# 6, San Gabriel；爾灣分行位9960 Research Drive, Irvine；聖地牙哥分行位5405 Morehouse Dr., Ste#245, San Diego。

貸款 投資 加州

上一則

因omicron不確定性 航空旅行仍疲軟

下一則

張青與郭凱琪兩會計師事務所合併

延伸閱讀

NBA退役名將帕克 出售1950萬德州豪宅「像住遊樂園裡」

NBA退役名將帕克 出售1950萬德州豪宅「像住遊樂園裡」
舊金山聖荷西地標 Fairmont Hotel破產 最快下月更名重開

舊金山聖荷西地標 Fairmont Hotel破產 最快下月更名重開
長榮航空線上購買哩程 限時優惠至1/13止

長榮航空線上購買哩程 限時優惠至1/13止
天降「魚」雨 德州小鎮喜迎天候異象

天降「魚」雨 德州小鎮喜迎天候異象
U-Haul單程租車看搬家 德州遷入最多 加州墊底

U-Haul單程租車看搬家 德州遷入最多 加州墊底
去年2月風暴 德州總計246人死亡

去年2月風暴 德州總計246人死亡

熱門新聞

最近不少人因為新冠確診而不得不改簽機票。（讀者提供）

確診人數太多 中美航班1月面臨全部熔斷

2021-12-30 20:15
南加華人一家患新冠，親述感染全過程。此為示意圖。（Unsplash.com）

華婦未打疫苗 全家染新冠 出現酸痛疲倦才驗出

2022-01-04 02:19
元旦當天，華人聚居的天普市發生家庭人倫慘劇。（推特截圖）

南加天普市元旦發生家庭慘劇 一男一女死亡 三童在家

2022-01-01 17:17
洛杉磯縣亞凱迪亞市的新冠病毒檢測站。（記者邵敏╱攝影）

六旬華人打加強針重症住院 被子女傳染

2022-01-04 02:18
中國國際航空6日宣布，洛杉磯飛北京的CA988航班將從1月9日到3月6日熔斷近3個月，八個航班全部取消。（檔案圖）

國航1月到2月底全部熔斷？華人：想回國也太難了

2022-01-06 19:20
警方繳獲的贓物可裝滿三輛購物車，贓物包括樂高積木等眾多玩具。（阿市警局提供）

南加華人城市Target發生集體搶劫 贓物裝滿三購物車

2022-01-06 16:35

超人氣

更多 >
成龍轟年輕演員「遲到早退怕流汗」 網點名3流量男星

成龍轟年輕演員「遲到早退怕流汗」 網點名3流量男星
拜登政府抓逃漏稅 Venmo、PayPal等 交易逾600元要報告

拜登政府抓逃漏稅 Venmo、PayPal等 交易逾600元要報告
色狼襲臀…地鐵女反摑3分鐘 嗆「再摸一個啊」

色狼襲臀…地鐵女反摑3分鐘 嗆「再摸一個啊」
國航1月到2月底全部熔斷？華人：想回國也太難了

國航1月到2月底全部熔斷？華人：想回國也太難了
今午夜紐約降雪 將嚴重影響7日上班通勤

今午夜紐約降雪 將嚴重影響7日上班通勤