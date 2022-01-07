萬通貸款 住宅貸款業務擴展至8個州

萬通貸款負責人James Jin、 Raymond Chou 和 Charles Zhao（自左至右）。

GMCC萬通貸款 運籌帷幄，住宅貸款業務新擴展至8個州，分別是加州 、俄勒岡州、亞利桑那州、德州、費吉尼亞洲、新澤西州、伊利諾州及科羅拉多州。更多州的擴展業務正在進行中。德州分行所在地目前有休士頓和達拉斯兩大城市，奧斯汀分部開業在即。

萬通貸款推出大額投資 購房貸款計劃，最快10天放款， 額度高達150 萬，30年固定3% / no point APR 3.065%。 GMCC是直接放款銀行 (Direct Lender) ，內部審批放款， 20萬至500萬，最高可達1000萬。

GMCC萬通貸款2005年成立於北加州，目前擁有9家分行及400多位經驗豐富、有執照的貸款顧問。該公司擁有專業高效的運作團隊，靈活多樣的貸款方案，房利美及房地美核準直接賣家，與近百家貸款投資機構合作，包括Redwood合作貸款銀行 (全美僅約30家貸款機構具有此資格) ，無論用Fannie Mae標準DU (Desktop Underwriter) 審批或其他標準審核，萬通貸款都可內部審批放款，提供每一位客戶專業的服務及優惠的貸款方案。

萬通貸款精心創建的貸款平台，有數百種貸款項目，對應每位客戶貸款需求及條件，量身定製貸款方案。不論是買房、重貸、投資，都能夠客製合適方案。

有任何貸款疑問，可電1-866-462-2929或上網www.gmccloan.com查詢。或至附近分行查詢，東區分行位於17700 Castleton St ,Ste # 488, City of Industry；聖蓋博分行位 130 S. Mission Dr.# 6, San Gabriel；爾灣分行位9960 Research Drive, Irvine；聖地牙哥分行位5405 Morehouse Dr., Ste#245, San Diego。