我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又一輪紓困？兩黨研議針對餐館、表演場所等 資金680億

國會暴動周年 議員患創傷壓力症候群「我們差點送命」

星巴克遵守政府 疫苗與檢測要求

【洛杉磯訊】

星巴克為拜登的疫苗及測試命令，做好了員工準備。

星巴克正準備讓員工遵守政府、針對私營企業的疫苗或測試新冠病毒的要求。美國職業安全與健康管理局(Occupational Safety and Health Administration)正在要求擁有至少100名員工的私營公司，每周強制進行Covid檢測，並讓未接種疫苗的員工戴口罩，這是鼓勵接種疫苗和減緩病毒傳播的更廣泛計劃的一部分。

這項授權在法庭上面臨着來自共和黨領導的州和商業團體的挑戰，最高法院預計將在星期五聽取關於這個問題的口頭辯論。與此同時，星巴克要求其美國員工在1月10日前披露自己的疫苗接種情況。如果他們在2月9日之前沒有完全接種疫苗，屆時聯邦強制令將開始執行，工人們將必須在下一次換班前不超過7天，並在以後每周進行一次Covid-19檢測。未接種疫苗的工作人員必須自行獲得檢測，不接受在家進行檢測。星巴克表示，如果執行日期因正在進行的法律鬥爭而改變，它將更新員工時間表。

這家咖啡連鎖店還表示，如果疫情惡化，稍後可能會更新政策。最近幾周，隨着變種病毒的傳播，餐館和零售商的員工問題加劇，促使企業鼓勵為員工接種疫苗、進行常規檢測和戴口罩。

根據美國疾病控制和預防中心的新指南，這家咖啡連鎖店還更新了有關咖啡師感染Covid-19後應隔離多長時間的政策。有症狀但檢測呈陰性的工人，可以在5天隔離期結束前重返工作崗位，前提是他們的症狀有所改善。星巴克第二財季期間咖啡師如果兩次曠工，最多可獲得5天的「自我隔離」獎金。（李梓瑞譯）

疫苗 檢測 星巴克

上一則

柑縣台灣同鄉會 元旦健行迎曙光

下一則

洛城新語/美國疫情中的怪現象

延伸閱讀

美單日確診破百萬 Omicron占95% 輝瑞隔5月可打補強針

美單日確診破百萬 Omicron占95% 輝瑞隔5月可打補強針
以色列研究：打第4劑疫苗1周後 體內抗體變5倍

以色列研究：打第4劑疫苗1周後 體內抗體變5倍
克魯曼：3大謊言導致Omicron病例在美國激增

克魯曼：3大謊言導致Omicron病例在美國激增
拒打疫苗 法國雙胞胎男藝人染新冠一周內相繼病逝

拒打疫苗 法國雙胞胎男藝人染新冠一周內相繼病逝
黑白集／高端的爛攤怎麼收？

黑白集／高端的爛攤怎麼收？
FDA批准12-15歲打輝瑞補強針 間隔縮至5個月

FDA批准12-15歲打輝瑞補強針 間隔縮至5個月

熱門新聞

美飛中機票大漲，華人搶不到票回不了家。（顧彬彬提供）

美飛中機票價翻番 華人不問價只搶票回家過年

2021-12-29 20:52
最近不少人因為新冠確診而不得不改簽機票。（讀者提供）

確診人數太多 中美航班1月面臨全部熔斷

2021-12-30 20:15
南加華人一家患新冠，親述感染全過程。此為示意圖。（Unsplash.com）

華婦未打疫苗 全家染新冠 出現酸痛疲倦才驗出

2022-01-04 02:19
元旦當天，華人聚居的天普市發生家庭人倫慘劇。（推特截圖）

南加天普市元旦發生家庭慘劇 一男一女死亡 三童在家

2022-01-01 17:17
華人和孩子26日晚從西雅圖到舊金山的路上遭遇車禍，在冰天雪地裡等了三個多小時。（顧彬彬提供）

華人回國太難 飛機折返 三遇航班取消 暴雪還遭車禍

2021-12-27 22:03
洛杉磯縣亞凱迪亞市的新冠病毒檢測站。（記者邵敏╱攝影）

六旬華人打加強針重症住院 被子女傳染

2022-01-04 02:18

超人氣

更多 >
快看世界／李蘇妮公開與非裔男友新戀情 歎未受祝福

快看世界／李蘇妮公開與非裔男友新戀情 歎未受祝福
維州暴雪教訓：冬季開車要準備的保命物品

維州暴雪教訓：冬季開車要準備的保命物品
Fed升息後就縮表 道指重挫近400點

Fed升息後就縮表 道指重挫近400點
無天氣預警 駕駛被Google導航「騙」入絕境

無天氣預警 駕駛被Google導航「騙」入絕境
紐約市本周 或將迎來新年第一場雪

紐約市本周 或將迎來新年第一場雪