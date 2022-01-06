星巴克遵守政府 疫苗與檢測要求

星巴克 為拜登的疫苗 及測試命令，做好了員工準備。

星巴克正準備讓員工遵守政府、針對私營企業的疫苗或測試新冠病毒的要求。美國職業安全與健康管理局(Occupational Safety and Health Administration)正在要求擁有至少100名員工的私營公司，每周強制進行Covid檢測 ，並讓未接種疫苗的員工戴口罩，這是鼓勵接種疫苗和減緩病毒傳播的更廣泛計劃的一部分。

這項授權在法庭上面臨着來自共和黨領導的州和商業團體的挑戰，最高法院預計將在星期五聽取關於這個問題的口頭辯論。與此同時，星巴克要求其美國員工在1月10日前披露自己的疫苗接種情況。如果他們在2月9日之前沒有完全接種疫苗，屆時聯邦強制令將開始執行，工人們將必須在下一次換班前不超過7天，並在以後每周進行一次Covid-19檢測。未接種疫苗的工作人員必須自行獲得檢測，不接受在家進行檢測。星巴克表示，如果執行日期因正在進行的法律鬥爭而改變，它將更新員工時間表。

這家咖啡連鎖店還表示，如果疫情惡化，稍後可能會更新政策。最近幾周，隨着變種病毒的傳播，餐館和零售商的員工問題加劇，促使企業鼓勵為員工接種疫苗、進行常規檢測和戴口罩。

根據美國疾病控制和預防中心的新指南，這家咖啡連鎖店還更新了有關咖啡師感染Covid-19後應隔離多長時間的政策。有症狀但檢測呈陰性的工人，可以在5天隔離期結束前重返工作崗位，前提是他們的症狀有所改善。星巴克第二財季期間咖啡師如果兩次曠工，最多可獲得5天的「自我隔離」獎金。（李梓瑞譯）