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林師傅專精 屋頂 Patio及內外油漆

【洛杉磯訊】

林師傅專精新鋪及補漏屋頂、建造 Patio涼棚、露台、與內外油漆。

進入降雨季節，屋頂漏水更常見發生，尤其是房屋已屆齡 30 年以上。屋漏常發生之處，大多發生在天窗邊延、通風扇管周邊、煙囪、瓦片裂開和螺絲釘腐蝕形成漏水、屋頂的樹葉也阻礙水的流通、尤其發生在瓦片 V 形屋頂谷上，因雨水無法流下，就會向旁擴散以至漏水、屋脊的裂縫也會讓雨水往三面流下。這些都需要及時修補，因如影響到破壞防水紙和腐蝕到屋瓦下的木板，工程大花費就多。

補漏維修技師林師傅表示，必須爬上屋頂仔細檢查各處才行。並非僅站立梯子上在屋簷邊用望遠鏡檢查。曾經有一客戶下雨時，車庫邊牆常漏水，地上牆邊形成一小溪流，後來發現主因在最頂有一片瓦片正中央有一約 20 公分的小洞，雨水從洞口往下流。

林師傅說，屋主們需要定期詳細檢查屋頂易漏之處，未雨綢繆，盡快修補漏水之處，花數千元補漏維護，避免花費更大。修補屋瓦頂之前，林師父有自己的S O P工程標準作業程序，會先詳細檢查屋頂可疑之處，木條和木板有否腐蝕裂開，照相給客戶觀看了解，並確切說明原因和如何修護。談到更換瀝青瓦問題，他會先在屋頂內先檢查看屋頂上木條和木板有無腐蝕而嚴重到需要全部換成新 Singles 瀝青瓦，如果問題不大，他會建議整個屋頂只加多一層新瀝青瓦即可，又可再用十幾二十年，也可省下兩三千元移除舊瀝青瓦和垃圾費用。對於屋主正想要賣屋，只花幾千元鋪上全新一層新瀝青瓦片，房子就可增值賣到好價格。

由於累積了多年承建新房經驗，了解不同房屋內外結構細節，林師傅都能聊如指掌，幫客戶解決很多房屋麻煩問題。

林師傅另一工程強項是修護、新建造 Patio涼棚、露台、甲板和內外油漆。林師傅工程團隊還承接大小居家水電維護工程，新舖地板；櫉櫃浴室改造和檯面翻新；花園果樹造景；居家過濾水安裝；自動照明和內外影像與專業木工；水泥工程服務。免費估價。詳情短訊或留言 626 - 272 - 3101 （國、英語）。

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