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全套40枚國寶熊貓金銀幣 洛杉磯開賣

【洛杉磯訊】

第一套40枚「傳世財富·國寶熊貓」金銀幣（見圖），現於洛杉磯發行，洛杉磯僅有30套配額，全球統一發行價一套3899美元。這是由中國人民銀行行政許可，瀋陽造幣公司出品鑄造，每套均配有國家金銀質量檢測中心出具的檢測報告，全球絕版限量發行，作為國寶熊貓金銀幣發行40年特別紀念 。

詳情及訂購可去電 1-800-237-9588 或 626-492-4107。央行官方指定發行地址： 225 West Valley Blvd., San Gabriel CA （希爾頓酒店二樓San Diego Room）。

熊貓是中國國寶，國家外交名片。 1982國寶熊貓第一次登上國家貨幣，熊貓金幣正式誕生。熊貓金幣、美國鷹洋金幣、加拿大楓葉金幣、南非的福格林金幣、澳大利亞袋鼠金幣是世界五大投資金幣。早期的熊貓金幣主要用於出口換匯，加上多年來收藏意識薄弱、保存不當，造成熊貓幣全球存世稀缺，一枚幣動輒拍賣百萬、千萬，導致熊貓幣一幣難求。

世界第一套40枚「傳世財富·國寶熊貓」金銀幣大全套，邀請谷英斌、李小川、童方、余敏四大錢幣設計大師聯袂設計，40枚金銀幣造型採用「天圓地方」創新理念，外層為純銀郵票型方章為底，將圓形熊貓紀念章鐫刻於銀色方章之上，熊貓幣圖樣在銀色的襯托下栩栩如生，匯集40枚1982-2021年發行的熊貓幣精選圖案為主圖，兩面分別採用國際頂尖造幣工藝，雕刻竹葉紋、纏枝蓮紋、傳世財富、ag999等字樣，與國寶熊貓圖相互輝映，寓意藏家天人合一，家庭和諧，財源滾滾。 40年輝煌成就，史無前例的40枚全套珍藏，一枚不漏。

官方指定的洛杉磯發行單位表示，中國人民銀行是中國的中央銀行，是中國唯一制定和執行貨幣政策的單位，其發行的紙幣、金銀幣都屢拍天價：第一套人民幣全套總價值已突破1000萬；2011年北京國際錢幣博覽會精品拍賣會上，一枚央行發行的2008中國戊子（鼠）年紀念金幣，最終拍出1000萬元人民幣。多達40枚國寶熊貓金銀幣大全套，枚枚都是真金純銀，官方發行就是唯一的正品和保障。

洛杉磯發行單位表示，一枚1983年發行的10元面額熊貓銀幣樣幣，成交價172.5萬元；一枚1991年熊貓金幣發行10週年5公斤金幣，2018年以2800萬元在美國成交，刷新了熊貓金幣的最高紀錄；即使是一枚2002年發行的熊貓金幣成交價都高達65.9萬元。

洛杉磯 檢測 央行

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