QuickBook-123 網上會計班 招生

迎新年，許願景。 QuickBook-123會計培訓中心將為志願會計職業民眾，舉辦2022新年的第一期網上會計實務班，學習和掌握美國會計基礎及其實務技能，並考取全美統考的QuickBooks職業會計證書。

該會計班將於1月8日星期六上午9時30分，在Zoom網上直播開班。可以先試聽後報名。新年期間報名者享有折扣優惠。

該培訓中心表示，QuickBooks職業會計證書，是沒有會計背景的新移民 在美國從事會計工作捷徑、權威技能的通行證，學員通過3-4個月的專業培訓就能把證書考出來。培訓班開始是中文的會計基礎教學，逐步過渡到英文的實務技能培訓。

3個多月的培訓，學員可在18個月內重複進行，學員可以用電腦、iPad甚至手機 上課，每堂課都是講兩次（週三、週六各1次）。 培訓內容都是一個獨擋一面的公司會計每天要做的實務會計工作，諸如銀行對賬、應收應付、庫存成本、編制報表、公司稅務（所得稅、銷售稅及工資稅等）。

會計班還有大量的QuickBooks考古題解析和模擬考試操練。公司的老闆和經理即使不考證書，也可以通過培訓從不懂會計的純外行變為比較內行。

QuickBook-123會計培訓中心聯繫方式： 微信 williamqb，電話626-353-6597（可留短信），總部地址9060 Telstar Ave, Ste. 222, El Monte。