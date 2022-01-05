赫世達公司獲批准 公開發行五百萬股股票

Hestia Insight Inc. (HSTA)赫世達公司獲得美國證管會批准，在2022年1月28日前可以經由Regulation A條款，公開發行五百萬股普通股，資金主要用於EMBP 項目的推動及發展。

EMBP (腦部電磁波脈衝)對治療改善Mental Health 疾病患者，如憂鬱，燥鬱，酒癮，毒癮，創傷後遺症等多種病症具有效果。

赫世達公司是由Edward C. Lee 李昌武（見圖）在2016年創辦的Hestia Investments Inc. (赫斯提亞投資 公司)，於2019年5月經過反向收購一家OTC上市公司後借殼上市，經過整頓及調整戰略，2020年8月開始向美國証管會申報資料及呈交審計報告，且於2021年11月獲得OTC Markets 批准升級到OTCQB板塊，成功完成公司預定戰略目標。美國店頭市場公開上市公司現有17,000多家，OTCQB 只有1198家，另外10,000多家在粉單市場，待觀察及暫不合規定公司合計則有5000家以上。

赫世達公司HSTA 現有二個全資子公司：（1） Hestia Investments Inc. 主要提供預備上市的公司、以及美國店頭市場上市公司的戰略及資本市場諮詢為主，同時為其客戶提供種子資金及短期融資。（2）2020年六月成立HSTA HEALTH INC. 子公司，專注於大健康產業的諮詢，併購及尋找優質的相關公司合作或併購。

HSTA 的使命清晰樸素：「專注健康生活，建立更好世界」，計劃未來升版到美國納斯達克交易所掛牌。主席及總裁Edward C. Lee 有豐富的經歷，除了是連續創業者及天使投資人，三十年的國際投資銀行業務及交易撮合經驗，建立了富沛的人脈；他是FCBA 法拉盛 華人工商促進會的首任創會理事及 Treasury。

詳情可至赫世達公司的投資者網站https://investors.hestiainsight.com 上進入Disclosure-Regulation A Offering 獲取資料及申請。網站www.hestiainsight.com。HSTA 的連絡方式：Email: [email protected]，Line：hsta1688，微信 ：hsta1688。