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長榮航空線上購買哩程 限時優惠至1/13止

【洛杉磯訊】

長榮航空日前推出全新哩程購買平台、及購買哩程2.0方案，為了慶祝兩者上線滿月，特別祭出限時優惠方案，自日起至2022年1月13日止，無限萬哩遊會員於線上購買哩程，最多可享額外65%贈哩，買越多送越多。

長榮航空為優化會員酬賓項目，特別與忠誠度計畫開發廠商Points.com Inc.合作，將哩程購買轉移至該公司提供的專業平台，也有助於日後導入更多哩程相關的功能做準備。

長榮航空與Points.com Inc.合作優化的購買哩程平台，提供可以安心、有保障購買到所需要的哩程，為嘉惠無限萬哩遊會員，也特別自日起至明年1月13日推出購買哩程加碼送活動，購買1,000哩~8,000哩即可額外獲得45%哩程，購買9,000哩~15,000哩可額外獲得55%哩程，購買15,000哩以上可額外獲得65%的哩程，最小購買單位為1,000哩40元美金，效期為36個月內有效，讓會員可以規劃未來旅程，趁此優惠購買供日後使用。

長榮航空不斷優化會員服務，也廣納會員意見，此次購買哩程2.0方案移除部分購買限制、提高購買額度並擴大使用範圍，移除購買哩程數不得小於帳戶中原有哩程數的限制、會員現在每曆年最多可買150,000哩，而原本只能使用於長榮/立榮航空國際線酬賓機票兌換及升等服務，現在亦可適用於兌換星空聯盟酬賓機票及升等服務，讓會員哩程運用更多元。

長榮航空表示，除了持續優化服務流程，也密切關心會員需求，在疫情期間主動多次展延會員的卡籍、哩程及電子升等憑證效期，現在推出的購買哩程額外贈哩好康，更讓會員可以儲存哩程數，及早為下次的旅遊做準備。

長榮 疫情

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