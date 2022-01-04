韓國城 牛骨湯店價格實惠 附營養米飯

辣牛肉絲湯

位於韓國城的韓國料理店SYTK Sullungtang（牛骨湯），味道倒地，量又大，價格實惠，人氣相當旺，無論是堂食還是外帶，小菜一樣不少，另外還附12種米調配的營養米飯。華人 喜愛的人氣牛骨湯(Classic Ox Bone Soup)10.96元，辣牛肉絲湯(Spicy Beef Soup)14.61元。

很多住在加州 的韓國人想吃韓國餐時會開到韓國城，因為能夠在韓國城開店的業者，通常味道都很地道。很多老客戶表示，SYTK 牛骨湯店，是他們新的一天的開始，喝上一碗熱騰騰的豐盛牛骨湯，全天精力旺盛。

老闆 Cory Song表示，因新冠疫情 ，外出就餐成本飆升，他們本著以誠實的價格為消費者提供健康而豐盛的每一餐，並設定了為客戶提供三個滿意的目標，價格，美味，親切。

老闆還表示在韓國城開店，競爭非常激烈，從價格到食物的美味和食材的質量，尤其是專營牛骨湯的餐廳，湯頭絕對是關鍵；該店只使用經過48小時燉煮的濃湯頭。

該店牛雜湯（解酒湯 Shiitake Beef Soup) 10.96元，綜合牛骨湯 (Mixed Ox Bone Soup) 14.61元，乾魚湯 (Dried Pollock Soup) 10.96元，牛排骨湯 (Short Rib Soup) 15.53元，牛膝骨湯 (Ox Knee Bone Soup) 15.53元，下酒菜 韓式滷牛肉 (Thinly-sliced Boiled Beef) 35元。

訂餐電話213-277-1339，地址2717 W Olympic Blvd #108，Los Angeles。每週 7 天營業，從上午 7點到晚上 9點。