我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

荷姆斯「一滴血」吸金騙局4罪成立 柯林頓也曾背書

韓國城 牛骨湯店價格實惠 附營養米飯

【洛杉磯訊 】
辣牛肉絲湯
辣牛肉絲湯

位於韓國城的韓國料理店SYTK Sullungtang（牛骨湯），味道倒地，量又大，價格實惠，人氣相當旺，無論是堂食還是外帶，小菜一樣不少，另外還附12種米調配的營養米飯。華人喜愛的人氣牛骨湯(Classic Ox Bone Soup)10.96元，辣牛肉絲湯(Spicy Beef Soup)14.61元。

很多住在加州的韓國人想吃韓國餐時會開到韓國城，因為能夠在韓國城開店的業者，通常味道都很地道。很多老客戶表示，SYTK 牛骨湯店，是他們新的一天的開始，喝上一碗熱騰騰的豐盛牛骨湯，全天精力旺盛。

老闆 Cory Song表示，因新冠疫情，外出就餐成本飆升，他們本著以誠實的價格為消費者提供健康而豐盛的每一餐，並設定了為客戶提供三個滿意的目標，價格，美味，親切。

老闆還表示在韓國城開店，競爭非常激烈，從價格到食物的美味和食材的質量，尤其是專營牛骨湯的餐廳，湯頭絕對是關鍵；該店只使用經過48小時燉煮的濃湯頭。

該店牛雜湯（解酒湯 Shiitake Beef Soup) 10.96元，綜合牛骨湯 (Mixed Ox Bone Soup) 14.61元，乾魚湯 (Dried Pollock Soup) 10.96元，牛排骨湯 (Short Rib Soup) 15.53元，牛膝骨湯 (Ox Knee Bone Soup) 15.53元，下酒菜 韓式滷牛肉 (Thinly-sliced Boiled Beef) 35元。

訂餐電話213-277-1339，地址2717 W Olympic Blvd #108，Los Angeles。每週 7 天營業，從上午 7點到晚上 9點。

牛排骨湯
牛排骨湯

加州 疫情 華人

上一則

2嫌持槍搶劫7-11便利店 洛警籲提供線索

下一則

河濱物流中心 環保糾紛和解

延伸閱讀

新亞廚房新設日式料理HASHI 韓國大師傅主理正宗上海菜+日式壽司料理 佳節與親友聚餐的最佳美食

新亞廚房新設日式料理HASHI 韓國大師傅主理正宗上海菜+日式壽司料理 佳節與親友聚餐的最佳美食
韓國研發新種病毒試劑 4小時內可驗出Omicron

韓國研發新種病毒試劑 4小時內可驗出Omicron
SOON HI (順熙家)韓國人氣小吃 亞市新張

SOON HI (順熙家)韓國人氣小吃 亞市新張
韓國神龍養生湯料理店 Sun Nong Dan

韓國神龍養生湯料理店 Sun Nong Dan
蔡英文：韓國2012年開放萊牛萊豬 入CPTPP有優勢

蔡英文：韓國2012年開放萊牛萊豬 入CPTPP有優勢
限韓令解除？韓國電影被禁6年後 突然在中國上映

限韓令解除？韓國電影被禁6年後 突然在中國上映

熱門新聞

達美航空27日表示，空中返航的原因與上海機場疫情新規有關。（讀者提供）

美飛中航班為何6小時後空中折返 原因看這裡

2021-12-27 16:28
華人和孩子26日晚從西雅圖到舊金山的路上遭遇車禍，在冰天雪地裡等了三個多小時。（顧彬彬提供）

華人回國太難 飛機折返 三遇航班取消 暴雪還遭車禍

2021-12-27 22:03
美飛中機票大漲，華人搶不到票回不了家。（顧彬彬提供）

美飛中機票價翻番 華人不問價只搶票回家過年

2021-12-29 20:52
未來加州的廚餘必須分類丟棄，違者將罰款。(加州州政府網站)

廚餘沒分類就丟 加州將罰款

2021-12-27 02:18
最近不少人因為新冠確診而不得不改簽機票。（讀者提供）

確診人數太多 中美航班1月面臨全部熔斷

2021-12-30 20:15
警察進入伯靈頓服裝店內，舉槍攻向嫌犯襲擊地點。（LAPD視頻）

子彈穿過試衣間14歲少女枉死 視頻公布

2021-12-28 14:13

超人氣

更多 >
上台大休學拍A片 「木子小姐」傳死訊 校方澄清還活著

上台大休學拍A片 「木子小姐」傳死訊 校方澄清還活著
疫情失業反創傳奇 她開麵包店賺翻

疫情失業反創傳奇 她開麵包店賺翻
5核武國領袖聲明：核戰爭打不贏也打不得

5核武國領袖聲明：核戰爭打不贏也打不得
矽谷老婦剎車踩成油門 整車飛進段純貞牛肉麵店

矽谷老婦剎車踩成油門 整車飛進段純貞牛肉麵店
紐約州單日新冠死亡破100例、住院9563例 皆1年來新高

紐約州單日新冠死亡破100例、住院9563例 皆1年來新高