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荷姆斯「一滴血」吸金騙局4罪成立 柯林頓也曾背書

田園食品門店 20元以上送炸小豆腐泡

【洛杉磯訊】

艾爾蒙地市田園食品公司，產品由自家工廠生產批發及零售，凡憑本報逢週二地方新聞版封面(B1)廣告，購買20元以上免費送「炸小豆腐泡」一包，送完為止，詳情可電626-443-2335查詢。

在南加州已有多年歷史的田園食品公司，生產各類健康大豆製品(見圖)，目前有超過15種以上產品，在各大小華人超市均有出售，現開放工廠直營零售，歡迎選購，每天都有特價優惠，餐館客人另有折扣優待，其產品不含防腐劑，不用動物油調炸，健康衛生，每天新鮮製造。

該公司表示，從營養上來說，大豆(黃豆)含有豐富的蛋白質、不飽和脂肪酸、鈣和B族維生素及其它多種營養素。和肉類蛋白質一樣，大豆中蛋白質屬於優質蛋白，除蛋氨酸外，其它必需胺基酸組成和比例與動物蛋白質相似，因此被稱為「植物肉」，從前也有「有錢吃肉，無錢吃豆」的說法，但今天吃大豆制品主要以健康為出發點。與肉類相比，大豆另一個明顯優勢是含有豐富不飽和脂肪酸，而不含肉類所含飽和脂肪酸和膽固醇。

田園食品公司地址在2223 Seaman Ave., South El Monte, CA(近Rush Street及Rosemead Blvd.,)。

華人超市 加州 艾爾蒙地

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