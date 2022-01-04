理想地產管理部 為業主擴大利潤減少煩惱

理想地產設有地產買賣、地產管理、地產建設、地產投資 、和地產開發等五個部門；是洛杉磯 地區最大的地產管理公司之一，自1982年成立以來，致力於大洛杉磯地區的地產開發，商業投資、及房屋買賣。

他們的地產管理項目包含：住家式產業，如公寓、共渡公寓和獨立屋。商業式產業，如辦公樓、購物中心和工業園區。該公司的宗旨是根据市場動向，為客戶提供有效果、有效率的地產投資和地產管理等服務。

自1982年，越來越多的亞裔移民 進入洛杉磯，理想地產看到市場的潛力，設立買賣部門，利用公司多語人材的優勢，為新移民提供良好的服務。理想地產為麾下地產經紀舉辦各類講座和研討會，幫助他們掌握市場最新信息。

1983年，該公司擴大地產管理部門幫助客戶管理各類投資產業。1985年，地產開發部成立，之後陸續與建了許多共渡公寓、購物中心及辦公大樓，以滿足市場的新需要。在市場動盪的九十年代，理想地產以穩定持續增長的業積，而成為南加州地產界的佼佼者。

理想地產的地產管理部門，目標是為業主提高收租比率、降低支出費用、擴大投資利潤以及減少業主責任，以幫助客戶產業增值。理想管理部門提供提高收租率、降低空屋率、嚴格控制維修支出的整套規劃，並減少投資者的責任與義務，來幫助投資者獲得高利潤。

（1）提高收租率 ：通常房客會對產業的狀況或服務不滿而不付房租，理想依照周的管理方式，定期派人作產業巡視，內容包括檢查產業外圍環境的整潔和園藝，和房客溝通並了解他們的需要及解決他們的問題，同時公司將嚴格執行租約條款，按時收租，糾正違約行為。

（2）降低空屋率： 為使空屋率降低，他們以最短的時間整理空屋，放置出租標誌和刊登廣告，並審核申請者的信用和租屋記錄，以確保客戶權益。

（3）控制維修支出： 該公司產業管理的數量龐大，建材商與維修公司以最低價錢提供優惠。如果價格超出預估範圍，他們會為業主重新找三家廠商以作比較和評估。

（4）減少投資者的責任與義務： 地產投資者的最大憂慮是管理產業過程中遇到的責任和義務的風險。為了幫助投資者把風險與責任降到最低限度，首先他們會確保產業有足夠的火險與責任險，其次他們會仔細審閱產業的每一份合同和協議，同時將政府最新通過的法律條例以定期培訓的方式傅授給職員。

理想地產每個月向業主提報租金流動表，收支平衡表，支出明細表和所有支出帳單的影印件。提供完善專業的服務，消除投資者在產業管理中煩惱。

想做免費產業管理評估，可撥打免費電話1- 800-763-8888或626-289-8888，辦公室地址在阿市 - 625 E. Main St., Alhambra、橙縣 - 140 N. Bradford Ave., Placentia。