FivePoint Valencia社區設施和新設計開放鑑賞

FivePoint Valencia社區設施和新設計亮點鑑賞

FivePoint Valencia購房者，可以參觀首期社區的12 個聯排和獨立屋系列的樣品屋，並體驗作為Valencia房主可以享受的一些配套設施。

Porch歡迎中心是全面了解社區的第一站；這裡環境優美，可以輕鬆愉快地獲取信息材料並與社區專員交談。Porch的開放時間為平時工作日及週六日的上午 10 點至下午 5 點。它位於Magic Mountain Parkway和Navigation Avenue，地址為 27426 Navigation Ave, Valencia 91381，電話661-203-3919。或訪問 www.valencia.com進行在線看房，通過Facebook.com/ValenciaCalifornia了解社區最新動態。

驅車遊覽 Confluence 公園，觀看新的樣品屋，享受草坪、花園區以及遊樂場，在休閒室小憩，開放時間為週六和周日上午 10 點至下午 5 點。從休閒室可以看到尚未開放的度假村式泳池、家庭泳池、競賽泳池和水療中心，以及池邊多個獨立空間。

除了公園和配套設施外，在廣闊的Valencia將設有社區電動車 路徑、遠足和自行車道。未來的Valencia規劃還包括輕型商業用途。名列前茅的學區 是Valencia的另一個賣點。William S. Hart區為初中和高中學生提供服務。 Newhall學區或Saugus學區為小學生服務。

附近有豐富的零售、餐飲和休閒场所，毗鄰 I-5，交通便捷，不遠處的 Metrolink、高速公路和機場，加強了連通性。

目前在售房屋的定價從 40 萬元到 120 萬元不等，包括720 至 3723 呎的聯排或獨立屋，最大戶型為6 間臥室和 5.5 間浴室。

社區內有Lennar提供不同系列的多種戶型供買家選擇，訪問 www.lennar.com 或去電 888-216-2494。在售的還有的KB的Clover， 2022 年KB即將推出Sage、Crimson 和 Vesper 系列，訪問 www.kbhome.com 或電 888-524-6637。

Toll Brothers則將推出豪華設計系列Skylar，可電 844-700-8655 或訪問 www.tollbrothers.com 以了解開盤和樣品屋開放信息。最新開盤的Redmond 由 Richmond American Homes精心打造，可電 909-345-1143 並訪問 www.richmondamerican.com。 TriPointe Homes 將在新年之際開放 Calla 和 Rowan 系列，可電 949-339-3596 或發送電子郵件至 [email protected]。FivePoint 是一家加州 公司，網址 www.fivepoint.com。