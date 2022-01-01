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關健金Arthron5 主要針對關節炎有關疾病

【洛杉磯訊】

新年、春節接種而來，送禮給長輩什麼比較好？「健龍研發」公司表示，如果長輩有關節炎方面的疾病，「關健金Arthron5」會是受歡迎的禮物。

「健龍研發」是加拿大一間中草薬研發公司、研製出「關健金Arthron5」，該公司表示，它能幫助類風濕，主治關節炎有關疾病， 是持有加拿大衛生部頒發的天然產品牌照。關健金早期研究花了二十多年，成功取牌照前，經過許多患者使用確定了功能。 2008年取得牌照後即幫助了不少患者。

該公司表示，有一位年輕人去見一位老奶奶，因知她有關節炎，行動不佳而送上安基酸葡萄糖2打，奶奶告訴她，安糖她己用了一年，關節依然無改善。後來年輕人發現有同事關節炎較嚴重，骨刺在脊骨處多年，嚴重影響生活，手術弄不好會出現癱瘓，因之拒絕手術，但最近復元；原因是花了好長時間用這個加拿大產品「關健金Arthron5」。那位同事說，如果一早知它不用痛多年，之前西醫也無法幫他康復，於是年輕人改送奶奶「關健金」。

該公司表示，關節炎是一種可康復的疾病，即使是類風濕。但病況因人而異，使用劑量也各異，康復時間也因此而長短，如果是風濕病如肩周炎，膝頭關節炎，雖腫漲與骨刺，與疼痛，如骨頭仍沒磨損，一般六瓶可痊癒，約500美元花費。如果是剛剛發生的類風濕，使用12瓶也痊癒，銀屑病與牛皮癬初期仍沒出現疼痛時使用，可以及早解除康復，非常重要。

該公司表示，類風濕關節炎可惡化產生致命的拼發症。一旦發現對稱性疼痛，需要馬上治療解除。關健金自2008以來治愈世界各地不少患者。 關健金的主治目標是關節炎。關健金是多功能天然產品，可以用於老人體虛多病方面，許多老人疲憊，全身疼痛，僵硬身體，精力欠缺都可以使用。尤其在於解除無名疼痛，疲憊與僵硬十分明顯。許多老人可能有糖尿病高血壓，關健金都可以使用。

有人會問它的重金屬含量如何？該公司表示，加拿大監管比任何國家都嚴格，持牌照產品是由GMP工廠生產，GMP是製造這類產品必須有的規格。任何材料，瓶子在內必須符合標準、及由第三者公司化驗結果是符合規定才交生產部製造，生產出的完整產品仍要再次交化驗公司化驗，如果發現產品被污染或發現重金超標，產品必須銷毀不可放入市場。而加拿大衛生局經常在市上抽查產品化驗，一旦發現不符合馬上通知落架。

詳情可上網查詢www.arthron5.com，或電289-228-2888，電郵[email protected]聯繫。

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