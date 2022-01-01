總資產610億 華美銀行獲評為最佳董事會

華美銀行董事會（由左至右）: Paul H. Irving、Molly C. Campbell、朱蜀齡、董事長吳建民、 Archana Deskus、Lester M. Sussman、首席董事Rudolph I. Estrada，以及劉積瑄。

美國權威金融雜誌Bank Director日前公佈2022年RankingBanking研究結果，華美銀行集團（East West Bancorp）憑藉董事的多元化和他們代表的專業領域，以及有效的管理實踐，在「最佳董事會Best Boards」評比中榮獲第一名。

此外，在Bank Director早前發佈的「2021年銀行績效計分卡排行榜2021 Bank Performance Scorecard」中，華美銀行還憑藉2020年的穩健營運表現，從全美300家規模最大的上市銀行中脫穎而出，在總資產500億元以上的銀行評選中榮登榜首。

Bank Director雜誌是銀行產業的主要資訊平台之一，99%的美國銀行中，有超過2萬名資深主管和總監訂閱該雜誌。

擔任美國財政部技術協助辦公室基礎設施顧問的華美銀行董事Molly Campbell表示，多元化的董事會成員帶來了廣泛的視角。雖然有時會有分歧，但都十分願意各抒己見，共同幫助銀行實現更好的發展。

華美銀行董事長、總裁兼最高執行長吳建民（Dominic Ng）表示，很高興看到銀行董事會的多元化組合以及領導和管理能力受到肯定。獲評最佳董事會，證明多元化有助於該行實現強勁的財務表現，和實踐以客為本的企業文化。

2022年「最佳董事會」的完整榜單可參閱https://www.bankdirector.com/rankingbanking/best-boards/。

華美銀行集團為美國上市公司，為總部位於南加州 最大的商業銀行，現有總資產610億元，共有超過120處服務網絡，在美國加州、喬治亞州、伊利諾伊州、麻薩諸塞州、紐約、內華達州、德州 以及華盛頓州；在中國香港、上海、汕頭和深圳都設分行，在北京 、重慶、廣州及廈門亦有辦事處。該行網址 eastwestbank.com。