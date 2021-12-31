近五分之一美國人承認根據星座做出金錢決策

一項新的研究調查了2049名美國消費者，以了解美國人對基於占星術的理財建議的立場。個人理財資源還分析了來自隨機 LendingTree 賬戶持有人的9萬多份信用報告，以了解美國人如何根據他們的星座來管理資金。

根據調查，大約 63.4% 的美國人遵循占星術，近五分之一（19.2%）的人根據他們的星座做出了金錢決定。這些星座信徒表示，節省額外的現金是他們在閱讀了自己星座後，做出的最重要金錢決定 (42.1%)，其他金錢決定包括在願望清單上揮霍、買賣股票、換工作、談判工資、承擔債務、開始副業、買賣汽車、買賣房屋或其他東西。

調查繼續發現，女性比男性更關注占星術，分別為 78.2% 和 47.6%。儘管有這些數字，年齡在 25 至 40 歲之間的千禧一代，是最大的星座信徒，他們根據占星術讀數做出了金錢決策。

十分之三的千禧一代 (30.1%) 做出了基於星座的金錢決策，而 Z 一代（18 至 24 歲）的這一比例為 24.1%，X 一代（41 至 55 歲）的這一比例為 18.1%，嬰兒潮一代（56 到 75歲）的這一比例為 3.7%。

LendingTree 首席信用分析師馬特舒爾茨在一份聲明中表示：「星座運勢既有趣又有趣，但基於它們做出任何重大財務決策似乎真的不明智。最好諮詢財務顧問，與信貸顧問會面，閱讀個人理財專家提供的無數書籍之一，或者只是與精通財務的親戚或同事交談。」

個人理財網站並分析了其調查受訪者和用戶群，以收集有關人們如何通過十二生肖處理金錢的見解。根據它的調查，摩羯座是儲蓄 者「最擅長預算 」，處女座是揮霍的，雙子座是冒險的投資 者，白羊座是保守的投資者，金牛座是「最不擅長預算」，巨蟹座對金錢的壓力最大，射手座是對金錢的壓力最小。（劉柏江譯）