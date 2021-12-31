南加州 Harrah's Resort兩座酒店大樓 新年迎賓

明天就是2022年了，想好新年假期去哪裡玩了嗎？南加州 Harrah's Resort是被票選為加州Funner 最棒的渡假酒店（見圖），它和拉斯維加斯的Harrah's相同，都是隸屬於凱撒集團。要預訂住宿或了解更多資訊，可上網HarrahsSoCal.com/Chinese。

Harrah's Resort Southern California有兩座酒店大樓，擁有1087間豪華客房和套房，包括22間健康客房，配備瑜伽墊、維他命C淋浴和音響系統。賭桌遊戲及吃角子老虎機受到顧客喜愛，在這裡的賭桌及老虎機的積分，均和屬於凱撒集團的每一家賭場積分一起合併計算（包括拉斯維加斯Caesars凱撒宮、巴黎、Harrah's等集團內的所有賭場酒店），並享受積分福利。

他們在疫情防護方面，也是面面俱到，每一個進場的玩家都需要戴口罩。門口有測溫儀，隨處可見的免洗洗手液 。

除了賭場外，在Funner 市周圍也有許多可遊玩的地方，例如：（1）Hills Top Winery山頂酒莊。 （2）帕洛瑪天文台。 （3）帕洛瑪州立公園，佔地1862英畝，是位聖地亞哥縣北部美麗的森林和山地。 （4）野生動物園。 （5）沃爾福德湖，它只容納當地的水，可租一條船，釣魚和沐浴陽光。 （6）堅果農場，參觀並餵養他們的驢、山羊、美洲駱等。 （7） Zip Zoom高空滑索，這是該地區的最新景點，6237呎的球場俯瞰聖路易斯伊河，可欣賞壯麗景色。 （8） 在Keys Creek薰衣草農場，享受英式下午茶。

南加 州Harrah's Resort 的Spa水療中心佔地11,000呎，設有全套服務的沙龍、理髮店、鹽浴等。八家餐廳的烹飪創意豐富，從豪華餐廳到快速休閒餐廳。 Dive泳池，包括南加州首家Swim-up Bar、一條400英呎長的Lazy River，23個cabanas小屋和8個熱水浴缸，讓不賭的人在Funner也不會感到無聊。

Harrah's 還有許多設施，如健身 中心，體驗2197呎的健身場所，提供Life Fitness有氧運動、交叉訓練、力量訓練、TRX和穩定性訓練器材。 Harrah's Resort與10 JC Golf建立了合作夥伴關係，提供當地聯繫的信道，可參加課程。