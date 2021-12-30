各地托兒中心人手短缺 引發美國兒童保育問題

最近一項針對7500多名、來自全國各地托兒中心和家庭受訪者的調查發現，幾乎每個州都存在勞動力短缺，有些州的缺口高達90%。

根據全國幼兒教育協會(NAEYC) 8月份的一項全國性調查，幼兒看護人員的缺乏，對整體經濟產生了很大的連鎖反應，讓父母無法就業 ，加劇了幾乎每個行業都能感受到的更廣泛的短缺。而負擔能力是許多父母面臨的另一個問題。

「如果我讓更多的孩子入學，以支付更多的員工，並提高工資，但工作人員仍然不申請，人們仍然離開」。許多家長表示「我的孩子沒有看護人，這讓家庭陷入了困境，所以這就像是一把雙刃劍。」

來自NAEYC的數據顯示，工資是一個巨大的問題。在某些州，多達80%的工人將工資作為他們離開兒童看護行業的原因。一些人離開這個領域，去亞馬遜或星巴克 等更大的公司尋找機會。據美國國家兒童護理協會主任Cindy Lehnhoff說，還有一些孩子選擇進入學校系統，擔任教師助理等職位，也感受到了那裡的勞動力短缺。

除了工人的困難之外，對全國各地的許多父母來說，照顧孩子的費用也高得令人望而卻步。在有執照的護理中心，每四個嬰兒就有一個護理人員，每十個進入幼兒園的兒童就有一個護理人員。家庭每周可以尋求超過50個小時的照顧，這意味着一個全職工作者，不能在這麼長的一天裡照看教室。需要另一名工作人員來加班。再加上設施租金 、食物和供應，中心的運營成本很高。到2024年，刺激資金將有助於支付中心的部分成本，但還需要更多資金來降低家庭成本，吸引足夠的人工。（李梓瑞譯）