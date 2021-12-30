中國考古大會海外座談會 成功舉辦

中央廣播電視總台華語環球節目中心，日前成功舉辦「中國考古大會」海外座談會。來自美國、日本、法國、英國 、泰國 等30餘個國家和地區的近百位元海外觀眾代表齊聚雲端 （見圖），與「中國考古大會」節目主創、海外考古歷史學界專家學者一起，走進中國現代考古學，交流中國考古工作背後所承載的深厚文化底蘊，感受中華文明創造發展之美。

在此線上座談會上，來自美國、加拿大的考古學家、和捷克的漢學家紛紛表示，中國歷史文化是唯一一個持續發展五千年以上的歷史文明，而今中國考古學已邁入黃金時代，「中國考古大會」創新運用的互動闖關、考古探秘、專家解讀、實景紀錄等多種形式，精彩紛呈，引人入勝，展示了中華文明的燦爛成就、和對世界文明的重大貢獻。

尤其節目帶來的沉浸式考古體驗，使觀眾猶如親臨考古現場，體現出中央廣播電視總台高科技充分運用的高製作水準，這種用現代表現手法解密考古遺址，讓世界對中國考古有了新的認識，對探尋中華文明有了新的興趣。

目前，「中國考古大會」在CCTV-4中文國際頻道熱播中，接下來將會有更加精彩的節目呈現，有興趣者歡迎關注。