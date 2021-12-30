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高山賭場 擴建432間豪華渡假房 盛大開幕

【洛杉磯訊】

高山賭場（Yaamava' Resort & Casino）耗費3年時間，斥資 7.6 億美元，擴建432 間豪華渡假房間（見圖），日前舉辦盛大開業儀式，邀請數百位來賓參加慶祝活動。

San Manuel Band of Mission Indians 主席 Ken Ramirez表示：「當我們看到 Yaamava 在過去三年擴建工程逐漸成型時，社區意識到我們正在建立一些特別的事務，我們迫不及待地想讓我們的賭場客人和新的遊客，體驗 Yaamava 所提供的一切。」

作為南加州度假勝地之一，Yaamava 的渡假房間，從舒適的雙人床客房到寬敞豪華的套房，都佈置的溫馨典雅，要讓客人們感受到賓至如歸的誠意。

客人可以身在賭場樓層的歡樂刺激中，亦或在寬敞的泳池甲板上找到寧靜，在那裡他們可以在自己的私人躺椅、或七個私人小屋放鬆渡假或者嘗試令人興奮的美食。豪華的全方位服務水療中心，將提供一系列變革性的護理和精美的產品；更豐富的餐飲選擇；和便利的 24 小時客房送餐服務，確保客人總能找到滿足他們希望的美食。

酒店的頂層設有一個帶室內和室外區域的專屬休息室，讓客人可以欣賞到聖貝納迪諾山脈一覽無遺的美景，同時享用搭配上等葡萄酒、烈酒、手工製作的雞尾酒、和無酒精雞尾酒的美食。

2022 年春季，一個擁有 2,800 個座位的劇院將加入設施列表，使 Yaamava 度假村和賭場成為頂級娛樂目的地。

酒店運營副總裁 Afsi Bird 表示：「從事酒店業的三十多年裡，我從未像現在一樣，為開設一家酒店感到興奮。我們正在打造真正獨特的東西，卓越的服務，並致力於為我們的客人創造難忘的體驗。」

更多Yaamava'Resort & Casino at San Manuel的最新消息，可至www.yaamava.com。關於Yaamava'Resort & Casino at San Manuel，地址：777 San Manuel Blvd., Highland, CA 92346，電話800-359-2464，離洛杉磯市中心約60分鐘車程。

美食 加州 南加

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