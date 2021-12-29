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華興保險 不論身分年齡皆可投保健康保險

【洛杉磯訊】

時間不等人，2021年接近尾聲，個人健保投保已倒數計時，如果想要新的健康保險計劃在2022年1月1日生效，華興保險提醒民眾務必在12月31日前，完成投保申請。

2022年個人健保市場變化衆多，首先出現了前所未有的0元保費計劃，而且這是看家醫只要5元、看專科醫生8元的銀94計劃。據統計，約70%的民衆都符合0元保費的資格。其次，2022計劃的福利全面增加，多個計劃的藥品自付額大幅度下降，從原本的300元直降到10元、20元。另外，大家耳熟能詳的UCLA、City of Hope、St.Jude還有Hoag等名牌醫院，都有包含在個人健保的醫療網絡內。詳情可聯絡華興保險健保規劃師，不要讓權益和福利白白流失。

除此之外，新一年可以選擇的優質計劃也增加，包括藍十字(Anthem Blue Cross)在明年全面回歸個人健保市場，它有龐大的醫療網、具競爭力的價格和優良服務。而如果喜歡亞洲式醫院的一站式醫療模式，那就不能錯過凱撒(Kaiser)醫院，五星級設備與服務，不僅節省東奔西走的轉診和奔波時間，他們還有多位華人醫護人員和客服專綫。

如果收入較高，不符合領取保費補助，明年也有低保費、高自付額的新計劃HDHP。這種計劃比普通銅計劃價格更低，仍可享有免費年度體檢、新冠肺炎治療、疫苗及預防性護理服務等多項福利。針對30歲以下，還可以選擇最低保障計劃，保費最低可達每月125元，頭三次醫生門診免費。

華興保險提醒，如果持旅遊簽證，或者在辦理身份沒有社安號，又或者父母剛拿到綠卡還不符合紅藍卡的資格，趁現在投保開放期間，不論身分和年齡的限制、不查以往病史，都可以購買健康保險。月底前完成投保，在2022年給自己和家人一份健康保障。可打華興保險熱綫626-333-1111洽詢，關注微信公衆號「華興在南加（KCAL3331111）」或訪問www.kcal.net/2022-health-insurance-application 瞭解更多。

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