美國味全公司傳承美味，在美生産和進口優質安全美食

「美國味全公司」是一家在美生産中式冷凍食品、和進口傳統華人食品的公司，銷售網遍及美國、加拿大及中南美洲。美國味全設有兩個工廠，六個負責銷售配送的分公司。

其兩個工廠，一是位於加州洛杉磯 地區的八萬多呎廠房，第二個廠座落在田納西州納什維爾地區(Nashville)的十四萬多呎廠房。負責銷售配送的六個分公司分別位於洛杉磯（見圖）、舊金山、休士頓、亞特蘭大、芝加哥和紐澤西，各自具備3萬多到10萬多呎不等的倉儲規模。

美國味全表示，安全的産品、優良的品質、風味的傳承和工藝的創新，是該食品公司一直以來堅持與追求的四個目標。

該公司在食品安全方面，嚴守食品法規，日常生産作業有USDA / FDA / Health Department(美國農業部駐廠，食品藥物管理局及縣市衛生單位)的監督。在原材料採購方面，所有在美國生產製造所需原料，都要求供應商提供標準保證函、以及詳細的產品規格書。美國味全嚴格執行聯邦政府的規範，盡心提供消費者安全、放心的産品。

在品質管理方面，該公司擁有現代化技術與設備，以及在六個分公司温控的配送車隊。在生產冷凍食品技術上採用IQF (急速單凍) 或液態氮，在最短時間內有效保存食品的鮮度與營養，減少食品解凍後的水份流失。產品的包裝亦使用全自動磅秤及裝袋機，快速準確地將產品裝袋封合。每一袋產品均須通過金屬及重量檢測機, 確保產品的重量與安全性。

在傳承傳統方面，美國味全在美國生產的產品包括水餃、煎餃、鍋貼、肉包、餛飩、小籠湯包、春捲皮、木須皮等幾十個品項，皆為傳統的中華美食 。同時，該公司的進口部，通過實地考察、質量把控，帶來了數百種來自不同國家不同地域各俱特色的產品。

在開拓創新方面，該公司在傳承中華傳統美食的基礎上，不忘與時俱進，推陳出新，切合當下美國中餐流行趨勢，開發出XO、是拉差辣味系列、四川麻辣系列等辣味產品。同時，美國味全也開發出全天然系列、有機系列等綠色食品，滿足了不同消費者的多樣性需求。美國味全食品公司表示，他們用心傳承美味，用心傳遞關懷，為社會盡自己最大的一份力量。