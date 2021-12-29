我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新聞即煽動罪？港府突襲《立場新聞》斬首式國安大捕抓

「半天就蓋好」美首棟供低收入戶的3D列印房 維州交屋

美國味全公司傳承美味，在美生産和進口優質安全美食

【洛杉磯訊】

「美國味全公司」是一家在美生産中式冷凍食品、和進口傳統華人食品的公司，銷售網遍及美國、加拿大及中南美洲。美國味全設有兩個工廠，六個負責銷售配送的分公司。

其兩個工廠，一是位於加州洛杉磯地區的八萬多呎廠房，第二個廠座落在田納西州納什維爾地區(Nashville)的十四萬多呎廠房。負責銷售配送的六個分公司分別位於洛杉磯（見圖）、舊金山、休士頓、亞特蘭大、芝加哥和紐澤西，各自具備3萬多到10萬多呎不等的倉儲規模。

美國味全表示，安全的産品、優良的品質、風味的傳承和工藝的創新，是該食品公司一直以來堅持與追求的四個目標。

該公司在食品安全方面，嚴守食品法規，日常生産作業有USDA / FDA / Health Department(美國農業部駐廠，食品藥物管理局及縣市衛生單位)的監督。在原材料採購方面，所有在美國生產製造所需原料，都要求供應商提供標準保證函、以及詳細的產品規格書。美國味全嚴格執行聯邦政府的規範，盡心提供消費者安全、放心的産品。

在品質管理方面，該公司擁有現代化技術與設備，以及在六個分公司温控的配送車隊。在生產冷凍食品技術上採用IQF (急速單凍) 或液態氮，在最短時間內有效保存食品的鮮度與營養，減少食品解凍後的水份流失。產品的包裝亦使用全自動磅秤及裝袋機，快速準確地將產品裝袋封合。每一袋產品均須通過金屬及重量檢測機, 確保產品的重量與安全性。

在傳承傳統方面，美國味全在美國生產的產品包括水餃、煎餃、鍋貼、肉包、餛飩、小籠湯包、春捲皮、木須皮等幾十個品項，皆為傳統的中華美食。同時，該公司的進口部，通過實地考察、質量把控，帶來了數百種來自不同國家不同地域各俱特色的產品。

在開拓創新方面，該公司在傳承中華傳統美食的基礎上，不忘與時俱進，推陳出新，切合當下美國中餐流行趨勢，開發出XO、是拉差辣味系列、四川麻辣系列等辣味產品。同時，美國味全也開發出全天然系列、有機系列等綠色食品，滿足了不同消費者的多樣性需求。美國味全食品公司表示，他們用心傳承美味，用心傳遞關懷，為社會盡自己最大的一份力量。

洛杉磯 美食 加州

上一則

中華孔教學校謝師宴 表彰優秀教師

下一則

華人20萬名琴 調音師黃學文幫添音色

延伸閱讀

美二手車價格一路狂飆 漲幅超車比特幣

美二手車價格一路狂飆 漲幅超車比特幣
莫德納股東施壓 要求降價並開放疫苗技術給貧窮國家

莫德納股東施壓 要求降價並開放疫苗技術給貧窮國家
疫後短少百萬移民勞工 恐拖累美經濟成長

疫後短少百萬移民勞工 恐拖累美經濟成長
護照費27日起調漲 110元→130元 這些情況還要加錢

護照費27日起調漲 110元→130元 這些情況還要加錢
美國物價漲、捐助減 食物銀行也叫窮

美國物價漲、捐助減 食物銀行也叫窮
聖誕疫外亂 美1天取消近1000航班 全球3天取消逾6000航班

聖誕疫外亂 美1天取消近1000航班 全球3天取消逾6000航班

熱門新聞

達美航空27日表示，空中返航的原因與上海機場疫情新規有關。（讀者提供）

美飛中航班為何6小時後空中折返 原因看這裡

2021-12-27 16:28
王力宏形象崩壞，有大媽粉氣到失聯。

世說新聞╱王力宏形象崩壞 大媽粉氣到失聯

2021-12-22 17:20
12月22日從西雅圖飛上海的航班，飛行6小時後，航班突然空中折返，飛回西雅圖。（視頻截屏）

華人回國路坎坷 飛6小時即空中返航 還要再搶票

2021-12-26 18:51
歌手王力宏（右）與前妻李靚蕾的婚姻糾紛，成為近日國內最受矚目焦點。圖為兩人昔日參加活動合照。圖／聯合報系資料照片

王力宏洛市Bel Air豪宅持有權神秘 其他房產婚前已脫手

2021-12-20 21:37
洛杉磯市警察在北好萊塢Burlington百貨店射殺一名攻擊性嫌疑人，同時誤殺一名在更衣室的14 歲女孩。(Associated Press圖片)

洛杉磯14 歲女孩百貨店試裙子被警察誤殺

2021-12-24 14:53
富人防搶保命奇招頻出。

世說新聞╱戴假勞力士急購防彈車 富人花式守財保命

2021-12-24 15:37

超人氣

更多 >
紐約急診室醫師：接種疫苗 Omicron症狀溫和像感冒

紐約急診室醫師：接種疫苗 Omicron症狀溫和像感冒
紐時：新冠疫苗普及後 年輕人、白種人染疫死亡率升高

紐時：新冠疫苗普及後 年輕人、白種人染疫死亡率升高
影／女子搭機跟同航班乘客起口角 賞對方耳光又吐口水

影／女子搭機跟同航班乘客起口角 賞對方耳光又吐口水
張庭、林瑞陽公司遭中國立案調查凍結逾9千萬美元資金

張庭、林瑞陽公司遭中國立案調查凍結逾9千萬美元資金
CDC最新研究：Omicron潛伏期約3天 重複感染機率高

CDC最新研究：Omicron潛伏期約3天 重複感染機率高