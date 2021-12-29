亞馬遜 / CVS / Walgreens 限COVID-19測試劑購買量

亞馬遜 、CVS Health 和 Walgreens 宣布，它們限制客戶可以購買的居家 COVID-19 測試的數量，因為隨著 omicron 變體的出現，最近病例有所增加。

亞馬遜將其測試收集套件的購買量，限制為每位客戶 10 個。該公司發言人表示：「我們的目標是提供最廣泛的產品選擇，有庫存並可隨時發貨給客戶，但在某些情況下，商品可能會售罄。此時，與其他零售商 類似，我們遇到了一些庫存短缺的問題。由於需求增加而進行 COVID-19 測試，我們正在努力確保我們的銷售合作夥伴提供額外的測試庫存。」此外，該公司強調允許第三方賣家，為其網站上提供的測試，設置自己的產品數量限制。

與此同時， CVS Health 證實，它將限制客戶每次購買其五種非處方產品時，只能購買六個家庭測試套件，包括 Abbott BinaxNOW、Acon FlowFlex、Quidel Quickvue、Ellume 和 LabCorp 的 Pixel。

一位發言人補充說：「由於最近需求激增，並且為了在我們的商店中保留以社區為基礎的測試，CVS.com上的這些產品可能會暫時缺貨。」

至於 Walgreens，一位發言人表示，零售藥房連鎖店正在其商店和數字資產中對居家 COVID-19 測試產品實施四項購買限制，因為它與供應商合作改善庫存並滿足客戶需求。

「隨著在假期期間出現COVID-19病例激增，我們看到對測試服務的需求前所未有。COVID-19測試預約的可用性每天都在波動」發言人解釋說， 客戶可訪問 Walgreens.com/Covid19Testing，以確定可用性並安排他們的預約。（劉柏江譯）