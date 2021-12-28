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加州政府提供 低收入居民免費手機計劃

【洛杉磯訊】

美國國會最近通過最新的互聯網福利。這是一項耗資 140 億美元的新長期計劃，命名經濟上網計劃 (ACP) ， 為低收入家庭提供負擔得起的互聯網服務，將取代緊急互聯網福利計劃 (EBB) 。

 加州政府目前提供給18歲以上低收入居民免費普濟手機計劃，如合資格有了免費普濟手機，你的 DATA流量會增加到 14 GB 並可以優惠價購買平板電腦。有了手機和互聯網，就方便找工作或在家學習。申請時，攜帶正本身份證、醫療卡(白卡)和工卡。

有了五寸半4G中文智能手機和平板電腦，每月不需付費用，無帳單，每年節省600兀或更多。 可以全美任何地方無限打電話，發短信，和上網，享受無限免費去電中國、 越南、 韓國、 美國所有州、 加拿大、 墨西哥。

如你的家庭沒有參加公共援助計劃，但是年度總收入等於或低於這些年收入限額，就有資格獲得免費手機計畫：(1) 1-2人年收入低於$28,500 (2) 3個人年收入低於$33,100 (3) 4個人年收入低於$40,300 (4) 每位附加人員 $7,200。

如家中其他人參加了這符合條件的公共援助計劃中的任何一項，就有資格獲得加州免費手機計畫：1. 有醫療卡MedCal白卡 ; 2. 有參加低收入家庭能源援助計劃（LIHEAP）; 3. 有聯邦政府補助 (SSI) ; 4. 有聯邦公共住房援助或第8節 ; 5. 有加州聯邦食品券或補充營養援助計劃 ; 6. 婦女，嬰兒和兒童營養補助計劃（WIC）;7. 國立學校午餐計劃（NSL）。

申請人需注意每月最少使用手機一次，否則可能被取消資格。如申請本人已經申請了家裡低收入座機電話，而再申請低收入免費手機，家裡座機電話會沒有優惠。

申請需攜帶證件：醫療白卡MedCal正本或其他公共援助計劃正本、加州ID身份證正本，工卡，如沒有白卡則攜帶SSA每年收入信福利聲明或納稅申請表。

申請地點辦理：Alhambra： 1413 E Valley Bl,電話 626-281-8888， Alhambra 護照照片(168 超市旁) 。Monterey Park：423 N.Atlantic Bl., #103電話626-234-8282， 626-458-0689世界書局。橙縣Westminster : 9637 #B Bolsa Ave., Suite B ,電話626-423-9989。聖地牙哥：7323 Convoy Ct,電話 858-268-2882 天天通訊(大華超市後面 ) 。San Gabriel：608 E Valley Bl., #D, 電話 626-280-6088世界書局(順發超市旁)。

低收入 手機 白卡

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