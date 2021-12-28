正官庄聖誕節期間 兒童捐贈接力活動

由於Omicron的速度迅速傳播，再加上流感 季節隨之而來。因此對於免疫系統相對較弱的兒童和老人來說，照顧好他們的身體健康尤為重要。

日前韓國人蔘公社（KGC）變身聖誕老人，向孩子們傳遞歡樂並贈送禮物，作為其「捐贈接力」的內容之一。KGC向洛杉磯 縣和橙縣 的小學及學前班，捐贈了三千盒I-Kicker。I-Kicker是一款由鹿茸和高麗紅蔘製成的增強免疫力保健品。

日前，KGC拜訪了Third Street小學，並向全校捐贈了I-Kicker產品（見圖）。韓國人蔘公社美國公司總裁Heung Sil Lee（圖右四）說：「儘管不斷出現的新冠病毒變體持續地引起擔憂，但希望我們純潔快樂的年輕學生，能夠精神飽滿地從寒假回歸，且不必擔憂他們的健康。我們也對教師和工作人員在今年做出的犧牲和辛勤工作表示尊敬和感激。作為世界第一人蔘品牌，我們懷有強烈的責任感，關懷社會的福祉」。

透過這次聖誕「捐贈接力」活動，KGC向在洛杉磯縣和橙縣的18家機構，包括Third Street小學、Wilton Place小學、幼兒園及日托中心，捐贈了價值約四萬五千美金的I-Kicker產品。KGC表示未來會在更多地方繼續「捐贈接力」活動。