我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為何中擴大西安封城總禁足 美卻砍半染疫隔離期？

丹佛驚傳槍案釀4死3傷 槍手交火後遭擊斃

正官庄聖誕節期間 兒童捐贈接力活動

【洛杉磯訊】

由於Omicron的速度迅速傳播，再加上流感季節隨之而來。因此對於免疫系統相對較弱的兒童和老人來說，照顧好他們的身體健康尤為重要。

日前韓國人蔘公社（KGC）變身聖誕老人，向孩子們傳遞歡樂並贈送禮物，作為其「捐贈接力」的內容之一。KGC向洛杉磯縣和橙縣的小學及學前班，捐贈了三千盒I-Kicker。I-Kicker是一款由鹿茸和高麗紅蔘製成的增強免疫力保健品。

日前，KGC拜訪了Third Street小學，並向全校捐贈了I-Kicker產品（見圖）。韓國人蔘公社美國公司總裁Heung Sil Lee（圖右四）說：「儘管不斷出現的新冠病毒變體持續地引起擔憂，但希望我們純潔快樂的年輕學生，能夠精神飽滿地從寒假回歸，且不必擔憂他們的健康。我們也對教師和工作人員在今年做出的犧牲和辛勤工作表示尊敬和感激。作為世界第一人蔘品牌，我們懷有強烈的責任感，關懷社會的福祉」。

透過這次聖誕「捐贈接力」活動，KGC向在洛杉磯縣和橙縣的18家機構，包括Third Street小學、Wilton Place小學、幼兒園及日托中心，捐贈了價值約四萬五千美金的I-Kicker產品。KGC表示未來會在更多地方繼續「捐贈接力」活動。

洛杉磯 橙縣 流感

上一則

南加淡江校友會 高東茂交棒吳典龍

下一則

MassMutual 派發紅利2022年預計將達18.5億元

延伸閱讀

NFL將台灣列為中國一部分 洛台僑團抗議提四大訴求

NFL將台灣列為中國一部分 洛台僑團抗議提四大訴求
今日午後晚間雨勢更強 預防洪澇泥石流

今日午後晚間雨勢更強 預防洪澇泥石流
西北部今年有白色聖誕 部分地區累積降雪量上看10呎

西北部今年有白色聖誕 部分地區累積降雪量上看10呎
先過完聖誕節再說 英相強生假期後公布防疫新規

先過完聖誕節再說 英相強生假期後公布防疫新規
芝加哥白色聖誕無望 破最晚積雪紀錄

芝加哥白色聖誕無望 破最晚積雪紀錄
聖誕節前德州新冠確診暴增 假期間群聚感染風險更高

聖誕節前德州新冠確診暴增 假期間群聚感染風險更高

熱門新聞

歌手王力宏（右）與前妻李靚蕾的婚姻糾紛，成為近日國內最受矚目焦點。圖為兩人昔日參加活動合照。圖／聯合報系資料照片

王力宏洛市Bel Air豪宅持有權神秘 其他房產婚前已脫手

2021-12-20 21:37
王力宏形象崩壞，有大媽粉氣到失聯。

世說新聞╱王力宏形象崩壞 大媽粉氣到失聯

2021-12-22 17:20
12月22日從西雅圖飛上海的航班，飛行6小時後，航班突然空中折返，飛回西雅圖。（視頻截屏）

華人回國路坎坷 飛6小時即空中返航 還要再搶票

2021-12-26 18:51
達美航空27日表示，空中返航的原因與上海機場疫情新規有關。（讀者提供）

美飛中航班為何6小時後空中折返 原因看這裡

2021-12-27 16:28
洛杉磯市警察在北好萊塢Burlington百貨店射殺一名攻擊性嫌疑人，同時誤殺一名在更衣室的14 歲女孩。(Associated Press圖片)

洛杉磯14 歲女孩百貨店試裙子被警察誤殺

2021-12-24 14:53
富人防搶保命奇招頻出。

世說新聞╱戴假勞力士急購防彈車 富人花式守財保命

2021-12-24 15:37

超人氣

更多 >
美飛中航班為何6小時後空中折返 原因看這裡

美飛中航班為何6小時後空中折返 原因看這裡
紐約法拉盛威利點要蓋賭場? 華人憂心被迫搬家

紐約法拉盛威利點要蓋賭場? 華人憂心被迫搬家
90後海歸多才多藝卻當住家保母 媽媽得知後拉黑她

90後海歸多才多藝卻當住家保母 媽媽得知後拉黑她
秦剛接受全美主要媒體採訪 但事後竟一字未見

秦剛接受全美主要媒體採訪 但事後竟一字未見
國衛院研究：新冠病毒在人體四處亂竄 侵襲全身器官

國衛院研究：新冠病毒在人體四處亂竄 侵襲全身器官