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MassMutual 派發紅利2022年預計將達18.5億元

【洛杉磯訊】

MassMutual (萬通互惠理財人壽保險公司) 日前宣布，其董事會批准於2022年分紅金額預計將達18.5億美元，這是公司成立170年以來發放的最大金額。

MassMutual董事長、總裁兼首席執行長Roger Crandall表示：「在充斥著質疑與變化不定的世界，人們可以長久信賴的東西是越來越少 ; 而對於我們的保單持有人來說，足以讓他們信賴的優勢之一，就是我們對其財務安全與福祉的恆久承諾。我們在2022年創紀錄的紅利發放，反映出我們應對短期挑戰，以及實現長期價值的承諾和能力。」

雖然紅利發放並非保證，但自1869年起，萬通互惠每年都向符合資格的保單持有人發放紅利。2022年的預計分紅反映出持續的6%的派息利率 ; 提供極有競爭力的紅利，不僅是展現萬通互惠理財的長期承諾，同時，也提升公司財務實力。其調整後資本總額，達到創紀錄的超過310億美元。

MassMutual的重要競爭優勢，任然是來自非分紅保險業務的收益，包括年金和機構解決方案業務的強勁貢獻，以及公司在全球資產管理、和其他策略性投資方面的所有權權益。此外，萬通互惠理財憑藉廣泛的產品和投資解決方案，於財富管理領域處於領導地位 ; 近期，其客戶資產已超過2500億美元。

「有更多的人為自身和家庭尋求財務保障的時候，萬通互惠理財持續表現出互惠公司經營業務的獨特的價值。」Crandall並補充道：「透過我們的產品、員工、經驗及專注於對保單持有人的收益，我們將以強大的實力，幫助數百萬人保障他們的未來和他們的摯愛家人。」

MassMutual是一家為其會員及分紅保單持有人的利益，而營運的領先互惠壽險保險公司。公司成立於1851年，並且始終堅守他們一貫的經營宗旨：幫助人們保障他們的未來和他們的家人。MassMutual專注於交付長期價值，提供各種不同的保障、積累、財富管理、退休產品和服務。關於更多資訊，可上網瀏覽www.massmutual.com。

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